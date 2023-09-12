Ирландия принимает безналичный тренд: что это значит для потребителей?

Ирландских клиентов все чаще просят платить электронным способом, а не наличными. Многие компании, в том числе Ryanair и магазин одежды Oliver Bonas, решили полностью перейти на безналичный расчет. В 2022 году 54% транзакций в Ирландии были оплачены наличными по сравнению с такими странами, как Италия, Испания и Германия, где использование наличных денег было еще выше.

Переход к цифровым платежам приносит удобство и устраняет необходимость носить с собой наличные, но также вызывает обеспокоенность. Конфиденциальность является серьезной проблемой, поскольку возникают опасения по поводу цифровой кражи, мошенничества и разглашения личной информации. Наличные деньги по-прежнему необходимы для тех, кто подвергается цифровой маргинализации и уязвимости. Это обеспечивает запас хода в случае сбоя электронных платежных систем и обеспечивает больший контроль над расходами, особенно при поездках за пределы еврозоны.

Несмотря на удобство цифровых платежей, законы о законных платежных средствах не всегда требуют от предприятий принимать наличные. В 2010 году Европейская комиссия рекомендовала «обязательный прием» наличных денег в еврозоне, но допускала и исключения. Поставщики услуг могут отказаться от наличных в исключительных обстоятельствах, например, предлагая погасить долг на сумму менее 5 евро банкнотой в 200 евро. В Ирландии использование наличных денег регулируется договорным правом, и при определенных обстоятельствах предприятия могут отказаться от платежей наличными.

Хотя переход к безналичному обществу дает преимущества, важно учитывать последствия для различных групп потребителей. Конфиденциальность и доступность остаются важнейшими факторами продолжающегося перехода.

Источники: Центральный банк Ирландии, Европейская комиссия.