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Законодатели-республиканцы представили законопроект о блокировке цифровой валюты центрального банка

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Законодатели-республиканцы представили законопроект о блокировке цифровой валюты центрального банка

Законодатели-республиканцы в США, не теряя времени, внесли в Палату представителей закон, направленный на блокирование введения цифровой валюты центрального банка (CBDC). Кнут большинства в Палате представителей Том Эммер вновь представит Государственный закон о борьбе с надзором за цифровой валютой центральных банков, цель которого - помешать Федеральной резервной системе и ее банкам-членам выпускать цифровую версию доллара и использовать ее для реализации денежно-кредитной политики.

CBDC приобрели популярность в последние годы: целых 130 стран, представляющих 98% мировой экономики, изучают цифровые версии своих валют. Однако они вызывают споры среди криптоэнтузиастов и консерваторов, поскольку, в отличие от традиционных криптовалют, CBDC устанавливают денежную связь между частными лицами и правительством.

Одна из основных проблем заключается в том, что правительства могут использовать CBDC для получения беспрепятственного доступа к финансовым данным частных лиц, что вызывает опасения по поводу усиления надзора. Критики утверждают, что потенциальный доступ к пользовательским данным и их использование перевешивают преимущества низких транзакционных издержек и повышения финансовой доступности.

Администрация Байдена заявила, что не планирует выпускать CBDC, но законодатели Республиканской партии по-прежнему настроены скептически из-за первых шагов, предпринятых Федеральной резервной системой, таких как исследования и пилотные программы, для изучения возможности внедрения CBDC.

Обновленный законопроект лидера большинства в Палате представителей Тома Эммера направлен на решение проблемы меняющейся ситуации в политике в области цифровых активов. Он вводит запрет на «промежуточные CBDC», которые выпускаются Федеральной резервной системой, но управляются розничными банками и другими финансовыми учреждениями, а не напрямую ФРС. Это модель, которую Китай использует для своего цифрового юаня.

Законопроект также удаляет положение, требующее от ФРС сообщать Конгрессу о пилотных программах или исследованиях CBDC, поскольку эти вопросы рассматриваются в отдельных законопроектах. Хотя закон против CBDC вряд ли будет принят в этом году из-за контроля демократов над Сенатом и Белым домом, сторонники законопроекта надеются повысить осведомленность общественности о потенциальных недостатках CBDC.

Обновленный законопроект представлен перед слушаниями подкомитета по финансовым услугам Палаты представителей по CBDC, и ожидается, что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер даст показания о своем подходе к регулированию цифровых активов перед Банковским комитетом Сената.

By Роберт Эндрю

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