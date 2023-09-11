Google Pixel Watch получат сентябрьский патч безопасности Android

Verizon сообщила, что Google Pixel Watch планирует получить новое обновление программного обеспечения, отмеченное как версия RWDC.230905.003, которое включает сентябрьское исправление безопасности Android для часов. Дата выпуска указана как 11 сентября, что указывает на то, что обновление должно быть доступно пользователям уже сегодня.

Хотя никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, ожидается, что обновление будет в первую очередь сосредоточено на последних исправлениях безопасности Android, что позволяет предположить, что это может быть относительно незначительное обновление. Дополнительная информация или официальные объявления Google относительно релиза на данный момент неизвестны.

Стоит отметить, что Google подтвердил выпуск сборки RWDC.230905.003 для Pixel Watch, включающей модели как с LTE, так и с Bluetooth/WiFi.

Пользователи, с нетерпением ожидающие обновления, могут попытаться загрузить его, используя традиционный метод обновления Wear OS. Если станет доступна какая-либо дополнительная информация или если Google обратится к выпуску, мы соответствующим образом обновим этот пост.

Таким образом, как сообщает Verizon, Google Pixel Watch должны получить сентябрьское исправление безопасности Android. Ожидается, что это обновление, обозначенное как версия RWDC.230905.003, обеспечит самые последние улучшения безопасности для Pixel Watch. Пользователи могут проверить наличие обновления вручную с помощью трюка с обновлением Wear OS или дождаться его автоматического развертывания.

Определения:

– Pixel Watch: носимое устройство, разработанное Google и предназначенное для обеспечения различных функций умных часов.

– Обновление безопасности Android: обновление, выпущенное Google для устранения уязвимостей и повышения безопасности устройств Android.

– Verizon: телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи и беспроводные продукты.

источники:

- Verizon