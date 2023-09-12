Отчет Google Updates Listings Tab Listings в Search Console

Google обновил отчет «Списки» на вкладке «Покупки» в Search Console, предлагая продавцам возможность отслеживать статусы своих объявлений и находить возможности для роста. Недавние дополнения к вкладке «Покупки», представленные в ноябре, призваны помочь продавцам эффективно демонстрировать свою продукцию.

Обновленный отчет на вкладке «Покупки» в списках предоставляет продавцам оповещения, когда их товары больше не отображаются на вкладке «Покупки» Google из-за различных проблем. Эта система уведомлений действует как механизм раннего предупреждения, позволяя компаниям решать любые проблемы, которые могут помешать отображению их продуктов в Поиске Google.

Кроме того, обновленный отчет определяет возможности для продавцов увеличить количество кликов и улучшить рейтинг своих продуктов в Google. Например, можно предложить компаниям предоставлять соответствующую информацию о политике доставки и возврата, чтобы улучшить качество обслуживания потребителей. Этот инструмент может помочь продавцам оптимизировать видимость своего продукта в ведущей поисковой системе.

Чтобы получить доступ к этим новым функциям в отчете о листинге на вкладке «Покупки», продавцам необходимо связать свой ресурс Search Console с учетной записью Merchant Center. Эту связь может установить любой владелец ресурса Search Console с правами администратора соответствующего аккаунта Merchant Center. После завершения все пользователи, имеющие доступ к этому свойству Search Console, смогут воспользоваться новыми добавленными возможностями.

Google планирует внедрять эти обновления постепенно в течение следующих нескольких недель. Продавцам рекомендуется проверить наличие раздела «Покупки» на вкладке «Покупки» в Search Console и следовать инструкциям по интеграции этих функций.

Это улучшение отражает постоянную приверженность Google укреплению инфраструктуры электронной коммерции для владельцев интернет-магазинов. Благодаря новым функциям на вкладке «Покупки» пользователи Google Merchant Center и Search Console могут рассчитывать на более рациональный и эффективный подход к управлению и расширению своих списков товаров.

источники:

– Блог Google Shopping (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)