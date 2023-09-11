Google представляет функцию корректуры в Gboard: мощный инструмент для письма на основе искусственного интеллекта

Популярный вариант клавиатуры Google для Android, Gboard, получит ряд новых функций генеративного искусственного интеллекта. На недавней конференции разработчиков I/O 2023 компания Google представила свои планы по улучшению Gboard с помощью различных инструментов искусственного интеллекта. Среди этих новых дополнений — опция «Корректура», которая в настоящее время доступна только для бета-тестеров.

В предстоящем обновлении версии 13.4 функция корректуры начнет появляться в бета-версии Gboard для Android. Этот инструмент на базе искусственного интеллекта будет удобно расположен на панели инструментов клавиатуры и призван помочь пользователям проверять текст на наличие орфографических и грамматических ошибок.

Согласно сообщениям, функция корректуры была впервые замечена на Pixel Fold, отображая подсказку «Исправить» вместе с символом Google, обозначающим генеративный искусственный интеллект. При выборе этой опции отображается всплывающее объяснение, информирующее пользователей о том, что их текст будет отправлен в Google для обработки, когда эта функция будет включена.

Пользователи могут просто нажать кнопку «Корректура» на панели инструментов Gboard, что позволит ИИ анализировать текст и предлагать варианты исправления любых обнаруженных орфографических или грамматических ошибок, а также добавлять знаки препинания. Предлагаемые исправления сопровождаются кнопкой «Исправить», которую пользователи могут нажать, чтобы автоматически исправить ошибки.

Эта новая функция может заменить существующую функцию автозамены, предлагая более точные и контекстно-зависимые предложения по улучшению текста. Кроме того, ходят слухи, что Google активно работает над разработкой дополнительных функций на основе искусственного интеллекта для Gboard, таких как создание стикеров на основе искусственного интеллекта и функция «тона», которая позволяет пользователям переписывать сообщения разными тонами, от формального до неформального. .

Внедрение Google функции корректуры в Gboard отражает ее стремление использовать искусственный интеллект для улучшения пользовательского опыта и предоставления полезных инструментов для эффективного и безошибочного письма. Предстоящие обновления готовы революционизировать то, как мы используем клавиатуру, делая задачи письма более приятными и продуктивными.

источники:

– 9to5Google (исходная статья)