Google запускает проект Digital Futures, чтобы изучить последствия искусственного интеллекта

Google объявил о запуске проекта Digital Futures — инициативы, направленной на понимание возможностей и проблем, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Проект объединяет идеи научных кругов, государственной политики и гражданского общества, чтобы пролить свет на далеко идущие последствия ИИ.

В основе инициативы лежит фонд в 20 миллионов долларов, управляемый Google.org, который будет предоставлять гранты всемирно признанным аналитическим центрам и академическим учреждениям. Цель состоит в том, чтобы поддержать независимых мыслителей в изучении важных вопросов, связанных с ИИ, таких как его влияние на глобальную безопасность, его влияние на трудовые и экономические структуры, а также оптимальные структуры управления для ответственных инноваций в области ИИ.

Несколько престижных организаций уже были выбраны в качестве первых грантополучателей, в том числе Институт Аспена, Брукингский институт и MIT Work of the Future. Google также отметил, что фонд будет поддерживать учреждения по всему миру, и более подробная информация будет объявлена ​​в ближайшее время.

Проект Digital Futures является частью постоянного стремления Google к ответственной разработке искусственного интеллекта. Компания разработала комплексный набор принципов ИИ и команду управления для наблюдения за их реализацией. С помощью этого проекта Google надеется способствовать независимым исследованиям в области искусственного интеллекта, которые принесут пользу всем.

Понимая, что ответственная разработка ИИ требует коллективных усилий, Google также объединил усилия с другими крупными технологическими компаниями в области ИИ, чтобы сформировать Frontier Model Forum. Целью этого форума является содействие ответственному развитию моделей искусственного интеллекта.

Последствия применения ИИ распространяются на множество секторов: от здравоохранения до городского планирования. Хотя ИИ обладает потенциалом произвести революцию в различных аспектах человеческой жизни, он также вызывает обеспокоенность по поводу справедливости, дезинформации и безопасности. Проект Google «Цифровое будущее» и его поддержка независимых исследований направлены на стимулирование жизненно важных дискуссий и исследований по этим важным вопросам.

источники:

– Объявление о проекте Google Digital Futures.

– Команда Google AI по принципам и управлению

– Форум Frontier Model для ответственной разработки моделей ИИ.

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