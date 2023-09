Подписчики Google Fi Wireless Unlimited Plus теперь могут управлять бонусом Google One

By

Google Fi вносит изменения в управление подписками Google One для подписчиков плана Unlimited Plus. Оператор теперь позволит подписчикам напрямую управлять своей подпиской на Google One со страницы учетной записи Fi и мобильных приложений. Этот более интегрированный интерфейс начнет внедряться 25 сентября.

Раньше любые обновления подписки Google One оплачивались независимо от услуги беспроводной связи. Однако, начиная со следующего отчета о выставлении счетов Fi после 25 сентября, любые обновления подписки Google One сверх включенных 100 ГБ будут взиматься с учетной записи Fi.

Важно отметить, что подписчики могут получить вводящее в заблуждение уведомление о том, что их подписка на Google One отменена. Однако это просто автоматическое системное сообщение, которое можно игнорировать. Подписка на Google One автоматически возобновится через Fi без потери памяти или перерывов.

Подписчикам и участникам плана, покинувшим Google Fi, будет предоставлен 7-дневный льготный период, в течение которого они смогут повторно подписаться на Google One без потери обслуживания. Стоит также отметить, что никаких изменений в 100 ГБ хранилища Google One, включенном в план Fi’s Unlimited Plus, не произошло.

Целью этих изменений является обеспечение более удобной и интегрированной работы для подписчиков Google Fi Wireless Unlimited Plus. Позволяя им управлять своей подпиской на Google One непосредственно со страницы учетной записи Fi, это упрощает процесс выставления счетов и обеспечивает бесперебойный доступ к облачному хранилищу.

– Определения терминов, использованных в статье:

– Google One: служба подписки на хранилище Google, которая предоставляет дополнительное облачное хранилище для продуктов Google.

– Google Fi: оператор мобильной виртуальной сети Google (MVNO), предлагающий планы беспроводной связи.