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Подписчики Google Fi Wireless Unlimited Plus теперь могут управлять бонусом Google One

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Подписчики Google Fi Wireless Unlimited Plus теперь могут управлять бонусом Google One

Google Fi вносит изменения в управление подписками Google One для подписчиков плана Unlimited Plus. Оператор теперь позволит подписчикам напрямую управлять своей подпиской на Google One со страницы учетной записи Fi и мобильных приложений. Этот более интегрированный интерфейс начнет внедряться 25 сентября.

Раньше любые обновления подписки Google One оплачивались независимо от услуги беспроводной связи. Однако, начиная со следующего отчета о выставлении счетов Fi после 25 сентября, любые обновления подписки Google One сверх включенных 100 ГБ будут взиматься с учетной записи Fi.

Важно отметить, что подписчики могут получить вводящее в заблуждение уведомление о том, что их подписка на Google One отменена. Однако это просто автоматическое системное сообщение, которое можно игнорировать. Подписка на Google One автоматически возобновится через Fi без потери памяти или перерывов.

Подписчикам и участникам плана, покинувшим Google Fi, будет предоставлен 7-дневный льготный период, в течение которого они смогут повторно подписаться на Google One без потери обслуживания. Стоит также отметить, что никаких изменений в 100 ГБ хранилища Google One, включенном в план Fi’s Unlimited Plus, не произошло.

Целью этих изменений является обеспечение более удобной и интегрированной работы для подписчиков Google Fi Wireless Unlimited Plus. Позволяя им управлять своей подпиской на Google One непосредственно со страницы учетной записи Fi, это упрощает процесс выставления счетов и обеспечивает бесперебойный доступ к облачному хранилищу.

источники:
– [Исходное название статьи здесь] (URL)
– Определения терминов, использованных в статье:
– Google One: служба подписки на хранилище Google, которая предоставляет дополнительное облачное хранилище для продуктов Google.
– Google Fi: оператор мобильной виртуальной сети Google (MVNO), предлагающий планы беспроводной связи.

By Габриэль Бота

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