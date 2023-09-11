Понимание «песочницы конфиденциальности» Google: будущее отслеживания пользовательских данных

Недавно Google представил новый набор функций под названием Privacy Sandbox, который представляет собой значительный сдвиг в том, как Chrome отслеживает пользовательские данные в рекламных целях. Это изменение заменяет традиционное использование сторонних файлов cookie новой системой, которая напрямую подключается к истории просмотров пользователя для сбора информации по рекламным «темам».

Раньше основные файлы cookie использовались для обеспечения персонализированного просмотра, а сторонние файлы cookie позволяли рекламодателям отслеживать пользователей на разных веб-сайтах. Однако эти сторонние файлы cookie часто рассматривались как нарушающие конфиденциальность.

Privacy Sandbox Google призван решить эти проблемы конфиденциальности, предоставляя более прозрачную и контролируемую систему отслеживания рекламы. Вместо файлов cookie Chrome теперь предлагает рекламные темы, которые представляют собой общие сводки поведения пользователя в Интернете, к которым компании могут получить доступ для показа рекламы по определенным темам. Другие функции включают Защищенную аудиторию, которая обеспечивает ремаркетинг, и отчеты об атрибуции, которые собирают данные о кликах по объявлениям.

Хотя Google позиционирует Privacy Sandbox как способ улучшить конфиденциальность пользователей, существуют разные мнения о ее влиянии. С одной стороны, технология отслеживания может улучшить взаимодействие с пользователем, предоставляя персонализированные рекомендации и напоминания. С другой стороны, некоторым пользователям такой уровень наблюдения может быть неудобен.

Если вы предпочитаете вообще избегать отслеживания, есть альтернативы. Специализированные браузеры без отслеживания, такие как DuckDuckGo и Brave, отдают приоритет конфиденциальности пользователей. Кроме того, Safari и Firefox уже по умолчанию блокируют сторонние файлы cookie.

Для тех, кто использует Google Chrome, настройки Privacy Sandbox можно найти в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность рекламы». Пользователи могут включать и отключать каждый раздел индивидуально, в зависимости от своих предпочтений. Стоит отметить, что отключение этих функций может повлиять на сбор и обмен пользовательскими данными.

В мире, где интернет-услуги зачастую бесплатны, важно осознавать, что за них могут платить личные данные. Как пользователи, мы должны рассмотреть и оценить наш выбор в отношении конфиденциальности в Интернете и обмена данными.

источники:

– «Google представляет спорную «песочницу конфиденциальности» для пользователей Chrome» (Разговор)

– «Что такое песочница конфиденциальности?» (Справка Google Chrome)