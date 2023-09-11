Приложение Google Camera получит обновленный пользовательский интерфейс в последнем обновлении

Очень популярное приложение Google Camera для Android скоро претерпит серьезное обновление пользовательского интерфейса, что станет первым значительным изменением в его пользовательском интерфейсе с 2019 года. Эта новость появилась в результате утечки, обнаруженной еще в августе, которая теперь подтверждена официальными источниками в Google. .

Самым заметным изменением в обновлении является полное разделение режимов фото и видео, которое будет достигнуто за счет добавления специального переключателя под панелью выбора режима. Теперь пользователи смогут легко переключаться между режимами фото и видео, при этом соответствующие вкладки отображаются на панели выбора режима.

В этом обновлении будет удалена вкладка «Еще», содержащая дополнительные настройки и функции. Вместо этого режимы стабилизации видео теперь будут доступны через быстрые настройки. Еще одно изменение в быстрых настройках — способ доступа, так как теперь он будет открываться свайпом вверх, в отличие от текущего способа подтягивания меню.

С точки зрения эстетики, значок приложения будет немного увеличен, что придаст ему обновленный и современный вид. Кроме того, ожидается, что серия Pixel 6 получит новый слайдер масштабирования Pixel 7 в рамках этого обновления.

Хотя изменения могут потребовать от пользователей адаптировать свою мышечную память к новому макету, капитальный ремонт давно назрел и, как ожидается, улучшит взаимодействие с пользователем. Обновление распространяется под номером версии v.9.0.115.561695573.37.

В целом, это обновление пользовательского интерфейса должно внести существенные изменения в приложение Google Camera, улучшив пользовательский интерфейс и модернизировав его внешний вид. Источник: Эта статья основана на информации из статьи, опубликованной на Android Authority.