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Google выпускает обновленное приложение Pixel Camera версии 9.0

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Google выпускает обновленное приложение Pixel Camera версии 9.0

Google находится в процессе масштабного обновления дизайна приложения Pixel Camera версии 9.0, для которого требуется Android 14. Это обновление вносит несколько заметных изменений в интерфейс и функциональность приложения.

Одной из ключевых новых функций является переключатель фото/видео, расположенный в нижней части экрана. Слева от переключателя находится панель настроек, доступ к которой можно получить, нажав на нее или проведя пальцем вверх по видоискателю. Над переключателем находится карусель, отображающая различные функции камеры.

Раздел «Фото» на карусели включает такие параметры, как «Панорамирование», «Длинная выдержка», «Портрет», «Ночной вид», «Панорама» и «Фотосфера». В разделе «Видео» пользователи могут найти такие параметры, как панорамирование, размытие [кинематографическое], видео, замедленная съемка и замедленная съемка.

Режим «Ночной прицел», который позволяет лучше фотографировать при слабом освещении, теперь легко доступен одним пальцем. Редизайн также вносит изменения в положение предварительного просмотра камеры и переключатель передней/задней линзы.

Большинство элементов управления были перенесены в нижнюю часть экрана для облегчения доступа одной рукой. Тематический значок также был обновлен и теперь стал больше. Однако, помимо этих изменений, серьезных визуальных отличий нет.

Обновленное приложение Pixel Camera версии 9.0.115.561695573.37 требует Android 14 и в настоящее время доступно только для пользователей Pixel в рамках бета-программы. Развертывание этого обновления началось 7 сентября, но оно еще не широко доступно в Play Store. Однако его можно скачать с APKMirror.

Источники: группа Google News, Telegram.

By Вики Ставропулу

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