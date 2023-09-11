Google выпускает обновленный дизайн приложения Pixel Camera с версией 9.0, для которой требуется Android 14

Google представляет обновленный дизайн приложения Pixel Camera версии 9.0, для которого теперь требуется Android 14. Это обновление включает в себя новый переключатель фото/видео, расположенный в нижней части экрана. Смахивание вверх по видоискателю также открывает панель настроек. Пользователи найдут карусель доступных функций камеры после доступа к панели настроек.

В переработанном интерфейсе реорганизованы режимы камеры. Доступны следующие режимы фото: «Панорамирование», «Длинная выдержка», «Портрет», «Фото», «Ночная съемка», «Панорама» и «Фотосфера». Режимы видео включают панорамирование, размытие (кинематографическое), видео, замедленную съемку и замедленную съемку.

Одним из заметных улучшений является то, что Night Sight теперь доступен одним движением пальца, а элементы управления видео распределены для облегчения доступа. Переключатель липкий и запоминает последний использованный пользователем режим, будь то режим «Фото» или «Видео».

Кроме того, это обновление меняет положение предварительного просмотра камеры и переключателя передней/задней линзы. Раньше предварительный просмотр фотопленки отображался в конце, а переключатель передней/задней линзы находился в верхней части экрана. Однако после редизайна фронтальная камера спрятана вверху, а доступ к предварительному просмотру фотопленки осуществляется с помощью жеста длительного нажатия.

Помимо этих реорганизаций, других серьезных визуальных изменений нет. Тематический значок был обновлен и стал больше.

Новая версия приложения Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, совместима только с Android 14 и не будет устанавливаться на более старые версии, такие как Android 13. В настоящее время это обновление распространяется для пользователей Pixel в рамках бета-программы. Хотя обновление началось 7 сентября, оно еще не широко доступно в Play Store. Однако его можно скачать с APKMirror.

Источник: [Группа новостей Google в Telegram] (источник)