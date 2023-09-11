Гранты на повышение грамотности: улучшение доступа к качественным ресурсам и поддержке грамотности

Доступ к качественным ресурсам и поддержке грамотности необходим для успешного обучения учащихся. Однако не все студенты имеют равный доступ к этим ресурсам. Именно здесь на помощь приходят гранты на повышение грамотности, которые служат маяком надежды как для преподавателей, так и для учащихся.

Цифровой академии GOAL в Мэнсфилде, штат Огайо, посчастливилось получить грант на обучение грамоте от Департамента образования штата Огайо. Этот грант направлен на улучшение обучения грамоте в среде смешанного обучения путем создания систем для выявления потребностей в вмешательствах и их реализации, гарантируя, что все учащиеся GOAL станут умелыми читателями.

Для достижения этой цели команда преподавателей академии ежемесячно посещала тренинги, проводимые национальными экспертами. Они разработали модель многоуровневой системы поддержки грамотности (MTSS) и создали группы для мониторинга ее воздействия. Эта модель помогает определить потребности во вмешательстве, используя скрининговые и диагностические оценки, устанавливая пороговые значения для выявления учащихся, которым требуется более интенсивная поддержка, и разрабатывая конкретные мероприятия для каждого уровня.

Кроме того, академия разработала общие ожидания и научно обоснованное обучение словарному запасу. Учителя проходят обучение и получают поддержку в обеспечении последовательного обучения в разных классах, используя такие инструменты, как модели Frayer, NearPod и Flocabulary, для улучшения словарного запаса.

Команда GOAL постоянно проходит обучение под руководством эксперта по обучению грамоте Кима Ст. Мартина. Они также определили сотрудников, которые станут тренерами по грамотности, и создали программу обучения и поддержки. Эти тренеры повысят свои навыки с помощью курсов и проверенных методов коучинга при дополнительной поддержке со стороны Центра образовательных услуг Мид-Огайо.

В первом квартале внимание академии было сосредоточено на планировании и подготовке. В дальнейшем они будут работать над сбором данных о точности и влиянии, а также над разработкой эффективной системы анализа. Второй семестр будет посвящен распространению передового опыта и обучению всего персонала обучению грамотности уровня 1.

Преданность и энтузиазм команды GOAL не остались незамеченными. Команды по грамотности на уровне штата и на национальном уровне внимательно наблюдают за их прогрессом, признавая их приверженность качественному обучению и успехам учащихся. Грант на обучение грамоте, полученный GOAL, послужит катализатором общесистемных улучшений в обучении грамоте и командном сотрудничестве.

Решая проблему неравенства в доступе к качественным ресурсам грамотности и предоставляя целевую поддержку, гранты на повышение грамотности позволяют преподавателям и учащимся полностью раскрыть свой потенциал.

Источник: Департамент образования штата Огайо [не указано]