Honeybee Robotics планирует построить гигантские маяки на Луне

Honeybee Robotics, новаторская компания в области космических технологий, собирается приступить к реализации амбициозного проекта по строительству огромных маяков на Луне. Эти конструкции, получившие название LUNARSABER, будут не только обеспечивать освещение во время лунных ночей, но и служить многофункциональным центром хранения энергии, связи, навигации и наблюдения.

По прогнозам, возвышающийся ЛУННЫЙ САБЕЛЬ достигнет невероятной высоты 330 футов (100 метров) и может подняться на высоту до 650 футов (200 метров) над лунным ландшафтом. Эта развертываемая конструкция, оснащенная солнечными панелями, объединит различные системы в единую инфраструктуру, образуя критический компонент в развитии лунной экономики.

По словам Криса Закни, вице-президента по исследовательским системам компании Honeybee Robotics, преимущество расположения LUNARSABER на южном полюсе Луны заключается в том, что он всегда может находиться под прямыми солнечными лучами. Это обеспечивает непрерывное производство электроэнергии, что делает его идеальным местом для такого проекта.

LUNARSABER также будет обладать расширенными функциями, такими как камеры, системы связи и прожекторы, которые значительно помогут в исследовании лунной поверхности. Стратегически разместив один или два таких маяка на южном полюсе, можно осветить всю территорию, служа эквивалентом путеводного света.

Первоначальное предположение заключалось в том, что полярные регионы Луны будут получать постоянный солнечный свет, что сделает их идеальными для производства электроэнергии. Однако картирование, проведенное лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА, показало, что в этих регионах не гарантирован устойчивый солнечный свет в течение всего года. На краевых объектах вблизи Южного полюса из-за своей высоты наблюдаются длинные лунные дни, но не постоянно.

Попытка Honeybee Robotics построить гигантские маяки на Луне знаменует собой важную веху в освоении Луны. Этот проект не только расширяет границы научного понимания, но и открывает новые возможности для проживания людей и использования ресурсов на нашем небесном соседе.