Сэкономьте 1,500 долларов на MacBook Pro премиум-класса Apple M1 Max только сегодня

Если вы присматривались к MacBook Pro премиум-класса M1 Max от Apple, сейчас самое время сделать шаг. В рамках мероприятия B&H Deal Zone вы можете воспользоваться огромной скидкой в ​​размере 1,500 долларов США на высококачественную конфигурацию 16-дюймового MacBook Pro. Это предложение доступно только сегодня, так что не упустите его.

Модель со скидкой поставляется в цвете Space Grey и оснащена мощным чипом M2021 Max конца 1 года с 32-ядерным графическим процессором. Он также может похвастаться большой памятью объемом 64 ГБ и вместительным твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ, что гарантирует, что ваша покупка будет надежной в будущем.

Согласно ценовому справочнику AppleInsider M1 MacBook Pro 16 дюймов, цена B&H в 2,799 долларов — лучшая цена, которую мы видели для этой конфигурации высшего уровня. Помимо значительной скидки при оплате наличными, B&H предлагает бесплатную двухдневную доставку по территории США, что обеспечивает удобство покупок.

У тех, у кого есть карта Payboo, есть еще больше возможностей для экономии. В зависимости от права вашего штата вы можете получить возврат налога с продаж или специальное финансирование.

В дополнение к 16-дюймовому MacBook Pro со скидкой B&H также предлагает другие выгодные предложения на распродажные модели. В их число входят 1-дюймовые и 14-дюймовые конфигурации M16 Max MacBook Pro с различными характеристиками, и все они со значительными скидками.

Если вы ищете другие продукты Apple, обязательно изучите различные предложения, доступные во время празднования Apple Event на этой неделе. В справочнике цен Apple представлены эксклюзивные предложения на устройства от MacBook Air до Mac Mini. Воспользуйтесь преимуществами этих ограниченных по времени специальных предложений, прежде чем они исчезнут.

источники:

– AppleInsider M1 MacBook Pro 16-дюймовый ценовой справочник