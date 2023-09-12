Улучшите свой автомобиль с помощью 10-дюймового сенсорного экрана в зеркале заднего вида и двух камер

Если у вас старая машина, возможно, вам не хватает некоторых новых технологий, таких как встроенные видеорегистраторы и камеры заднего вида. Однако есть решение, позволяющее пользоваться этими функциями на любом автомобиле, даже винтажном, и по доступной цене.

Всего за 96 долларов StackSocial предлагает сделку по покупке 10-дюймового сенсорного экрана с зеркалом заднего вида, приборной панелью и комплектом камеры заднего вида. Этот комплект, который обычно стоит 120 долларов, обеспечивает улучшенную видимость и безопасность на дороге.

Чтобы установить видеорегистратор, вы прикрепите 10-дюймовый экран к имеющемуся зеркалу заднего вида с помощью резиновых креплений и ремней. Видеорегистратор встроен в заднюю часть экрана. Затем вы подключите экран к порту прикуривателя вашего автомобиля для подачи питания. Наконец, установите резервную камеру на задней части автомобиля и подключите ее шнур к экрану.

Одним из преимуществ этого комплекта является то, что вы можете просматривать живое изображение на 10-дюймовом экране. У вас также есть возможность просматривать только резервную камеру или обе камеры одновременно. Это улучшает видимость во время движения и при маневрировании на парковочных местах.

Наличие двух камер может иметь решающее значение в случае происшествия, особенно в целях страхования. В комплект входит датчик G, который автоматически обнаруживает столкновения и сохраняет видео на SD-карту (не входит в комплект). Обе камеры имеют широкий угол обзора, запись в формате 4K и функцию ночного видения, что обеспечивает четкое изображение номерных знаков и аварий.

Кроме того, этот комплект предлагает расширенные возможности голосового управления, позволяющие делать фотографии, начинать и останавливать запись, менять камеры или выключать экран без помощи рук.

Обновите технологии своего автомобиля с помощью этого 10-дюймового сенсорного экрана, установленного на зеркале заднего вида, и двух камер по сниженной цене.