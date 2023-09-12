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Garena Free Fire: как получить бесплатные награды с помощью кодов активации

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Garena Free Fire: как получить бесплатные награды с помощью кодов активации

Получение вознаграждения всегда поощряет вас к улучшению, особенно когда дело касается игр. Garena Free Fire, популярная игра в жанре «королевская битва», понимает это и постоянно предлагает своим игрокам захватывающие возможности заработать бесплатные внутриигровые предметы.

Каждый день Garena Free Fire выпускает коды активации, которые игроки могут использовать для получения различных наград, включая скины, оружие, костюмы и многое другое. Эти коды действительны в течение ограниченного времени, обычно от 12 до 18 часов.

Чтобы получить бесплатные подарки, выполните следующие простые шаги:

Шаг 1. Посетите официальную страницу активации Garena Free Fire по адресу https://reward.ff.garena.com/en.

Шаг 2. Войдите в систему, используя данные своей учетной записи Facebook, Google, Twitter или ВКонтакте.

Шаг 3. Скопируйте и вставьте коды активации в соответствующее текстовое поле, затем нажмите кнопку подтверждения, чтобы продолжить.

Шаг 4: После подтверждения появится диалоговое окно для перекрестной проверки. Нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Шаг 5: Коды будут успешно погашены, и теперь вы сможете забрать свои награды в разделе внутриигровой почты.

Сегодня у вас есть шанс выиграть бесплатную позолоченную маску, а также новые потрясающие наборы и скины. Однако не забудьте зайти завтра, чтобы получить больше бесплатных наград.

Источник: Гарена Фри Фаер.

Определения:
– Коды активации: специальные коды, предоставленные разработчиками игр, которые позволяют игрокам получать бесплатные внутриигровые предметы или бонусы.
– Скины: косметические средства, изменяющие внешний вид оружия, персонажей или других объектов в игре.
– Пакеты: набор внутриигровых предметов, продаваемых вместе в комплекте.
– Внутриигровая почта: раздел в игре, где игроки могут получать сообщения, награды и другие предметы.

By Габриэль Бота

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