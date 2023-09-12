Garena Free Fire MAX: разблокировка скинов оружия Evo с помощью кодов активации

Garena Free Fire MAX представила захватывающее событие под названием Evo Vault, где у игроков есть возможность получить неуловимые скины для оружия Evo. Начиная с 18 августа 2023 г. и до 29 сентября, 3:59 утра по восточному стандартному времени, игроки могут принять участие в мероприятии, тратя бриллианты на вращения, чтобы разблокировать эти желанные скины.

Событие Evo Vault предлагает игрокам возможность получить четыре желанных скина для оружия Evo. Чтобы разблокировать эти скины, игроки могут потратить 20 бриллиантов за одно вращение или выбрать пакет из 10 вращений со скидкой в ​​180 бриллиантов. В течение 50 вращений игроки гарантированно приобретут скин для оружия Evo, что дает возможность получить его за 900 бриллиантов или даже меньше. Помимо востребованных скинов, игроки получат еще 49 ценных наград.

Важно отметить, что доступно четыре различных скина, и игроки могут получить любой из них. Событие Evo Vault вызвало волну волнения у пользователей Free Fire MAX, поскольку они с нетерпением ждали возможности получить эти неуловимые скины для оружия.

В дополнение к событию Evo Vault Garena также выпустила коды активации для игроков Free Fire MAX. Однако очень важно действовать быстро, поскольку только первые 500 игроков смогут получить доступ к этим кодам. Вот коды активации на 12 сентября:

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QFFMCPSGC9X

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2ZZZ76NT3PDS

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GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

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D6EYH2W3XK8U

ПГГАРЕНА

Чтобы активировать коды, выполните следующие действия:

Посетите сайт Redemption, нажав на эту ссылку: https://reward.ff.garena.com/en. Войдите в свой игровой аккаунт с помощью Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID или ВКонтакте. Введите любой из кодов активации в текстовое поле и нажмите кнопку подтверждения. После успешного погашения награды будут отображены в разделе вашей почты в течение 24 часов.

Обязательно активируйте коды как можно скорее, чтобы обеспечить себе доступ к наградам.

источники:

Исходная статья: Коды активации Garena Free Fire MAX на 12 сентября