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Бесплатные коды погашения Fire: как активировать и использовать их для получения наград

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Бесплатные коды погашения Fire: как активировать и использовать их для получения наград

Коды погашения Free Fire — отличный способ для игроков получить награды без особых усилий. Garena время от времени выпускает новые коды, которые предлагают такие предметы, как скины, костюмы, бриллианты и многое другое. Однако эти коды имеют короткий срок действия и на них распространяются ограничения сервера, поэтому игрокам важно использовать их как можно скорее.

Чтобы использовать код активации Free Fire, игроки должны убедиться, что код предназначен для их конкретного сервера. Коды активации имеют ограничения по количеству серверов. Это означает, что игроки могут использовать только коды, предназначенные для их региона.

Процесс активации кодов прост и может быть осуществлен через сайт погашения вознаграждений. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

  1. Перейдите на сайт использования вознаграждений, посетив https://reward.ff.garena.com/en.
  2. Войдите в систему, используя платформу, связанную с вашей игровой учетной записью. Доступные платформы включают Facebook, ВКонтакте, Google, Huawei ID, Apple ID и Twitter. Гостевые учетные записи использовать нельзя.
  3. Введите активный код активации в текстовое поле. Рекомендуется скопировать и вставить код, чтобы избежать ошибок.
  4. Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить процесс погашения.

После успешного активации кода игроки получат свои награды на внутриигровую почту в течение 24 часов.

Стоит отметить, что срок действия и серверные ограничения кодов погашения могут различаться. Всегда важно проверять информацию, указанную в каждом коде, чтобы убедиться, что он будет работать для вашей учетной записи.

Чтобы получить новейшие коды активации Free Fire, игроки могут посетить сайт погашения вознаграждений или проверить надежные источники обновлений новых кодов.

источники:

Оригинальная статья: Спортскида

Источник изображения: Sportskeeda

By Роберт Эндрю

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