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Unity объявляет о новом спорном вознаграждении для разработчиков игр

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Unity объявляет о новом спорном вознаграждении для разработчиков игр

Unity, компания, создавшая популярный Unity Engine, используемый независимыми игровыми студиями, вызвала споры, объявив о новой плате. Начиная с 1 января с разработчиков будет взиматься плата за каждую загрузку игры, использующей Unity Engine. Комиссия будет взиматься, когда объем продаж достигнет порога в 200,000 12 долларов дохода за 200,000 месяцев или при общем количестве установок 0.20 XNUMX, и может достигать XNUMX доллара США за установку, в зависимости от лицензии разработчика Unity.

Это решение было встречено гневом и недоверием в сообществе разработчиков игр: разработчики выразили обеспокоенность по поводу потенциального финансового бремени и отсутствия консультаций. Многие разработчики обеспокоены логистическими проблемами, связанными с введением этой платы, в том числе тем, как она будет применяться к переустановкам игр на новом оборудовании или к службам подписки, таким как Xbox Game Pass, или благотворительным коллекциям игр, таким как Humble Bundle.

В ответ Unity назвала эту плату платой за выполнение Unity, поскольку она связана с кодом, который запускает каждую игру на устройствах игроков. Компания утверждает, что такая структура комиссий позволяет разработчикам получать выгоду от постоянного взаимодействия с игроками. Президент Unity Create Марк Уиттен заявил, что цель этого сбора — «лучше сбалансировать обмен ценностями» между Unity и разработчиками, а также обеспечить компании больший доход для продолжения инвестиций в движок.

Это решение вызывает обеспокоенность по поводу финансовых последствий для студий, если они столкнутся с негативной реакцией со стороны своей пользовательской базы или если их игры попадут в кампании массовой установки. Многие разработчики считают, что эта дополнительная плата противоречит их пониманию лицензионного соглашения с Unity и дохода, который они ожидают получить от своих игр. Отсутствие ясности со стороны Unity относительно того, как будет взиматься и отслеживаться комиссия, только усиливает эти опасения.

Unity Engine, первоначально выпущенный в 2005 году, представляет собой кроссплатформенный игровой движок, завоевавший популярность среди независимых разработчиков игр благодаря своей доступности и гибкости. Он использовался для создания таких успешных игр, как Cuphead, Rust и Pokémon GO. Однако Unity столкнулась с финансовыми проблемами, что привело к увольнениям сотрудников и необходимости пересмотреть свои инвестиции. Компания надеется, что новая структура комиссионных поможет увеличить доход и укрепить ее позиции в отрасли.

источники:
- Журнал разработчиков игр
– Журнал Х

By Мамфо Брешиа

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