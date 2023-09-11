Роль цифровой государственной инфраструктуры в повышении финансовой доступности и производительности

«Большая двадцатка» в сотрудничестве со Всемирным банком и Глобальным партнерством «Большой двадцатки» по финансовой доступности (GPFI) выпустила политическое руководство по развитию и развертыванию цифровой общественной инфраструктуры (DPI) для содействия финансовой доступности и повышению производительности на Глобальном Юге. В документе исследуется потенциал ДОИ в обеспечении финансовой доступности и производительности на основе тематических исследований из различных регионов.

DPI, если они реализованы как совместимые и открытые системы, способны создать инклюзивную экономику и предоставить уязвимым группам легкий и безопасный доступ к критически важным услугам через эффективные платежные платформы. Эта инфраструктура также играет важную роль в оказании помощи странам в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.

В политическом руководстве приводится пример Индии, которая успешно внедрила DPI, такие как цифровой идентификатор Aadhaar и совместимую платформу цифровых платежей UPI. G20 считает, что DPI могут принести пользу не только финансовому сектору, но и другим областям, таким как здравоохранение, образование и социальное обеспечение.

Признавая прогресс, достигнутый в глобальных усилиях по расширению финансовой доступности за счет использования цифровых финансовых услуг (DFS), публикация подчеркивает, что еще многое предстоит сделать, и DPI могут сыграть важную роль в достижении этих целей. При правильном управлении DPI обладают потенциалом снижения транзакционных издержек, стимулирования инноваций, повышения конкурентоспособности и совместимости, а также улучшения пользовательского опыта.

Для частного сектора ДОИ открывают возможности для инноваций, повышения эффективности и доступа к новым рынкам и кредитам при условии существования необходимых институциональных и рыночных условий.

Однако внедрение DPI также несет в себе потенциальные риски, связанные с операционными, правовыми, нормативными вопросами, проблемами неплатежеспособности, изоляции и финансовой защиты потребителей. Чтобы устранить эти риски и в полной мере использовать преимущества DPI, властям настоятельно рекомендуется создать благоприятную среду с помощью передовой практики, регулирования и надзора с учетом рисков, а также надежной архитектуры защиты данных.

Важно отметить, что рекомендации в политическом документе являются добровольными и необязательными, предназначены для органов государственной власти, но также могут быть полезны для других заинтересованных сторон, участвующих в цифровой общественной инфраструктуре.

В связи с этим, платежная система UPI Индии, которая является ключевым компонентом ее цифровой государственной инфраструктуры, в августе пережила рекордный месяц с 10.58 миллиарда транзакций. Это на 67 процентов больше, чем в предыдущем году. Успех индийского UPI вызвал интерес со стороны других стран: как сообщается, три африканские страны ведут переговоры с Индией, чтобы изучить возможности партнерства и извлечь выгоду из опыта Индии с UPI.

источники:

– Политическое руководство «Большой двадцатки» по цифровой государственной инфраструктуре для финансовой доступности и производительности

– NDTV: Индийская платежная система UPI зафиксировала рекордные транзакции в августе