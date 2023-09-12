SAS анонсирует основные инициативы на конференции Explore

Недавно компания SAS сделала несколько важных объявлений во время конференции Explore в Лас-Вегасе, продемонстрировав свою приверженность искусственному интеллекту и аналитике. Одной из ключевых инициатив является их обещание инвестировать 1 миллиард долларов в отраслевые решения на базе искусственного интеллекта. Эти инвестиции отражают стремление SAS сделать аналитику доступной для всех и везде.

В соответствии с этим обязательством SAS использует генеративный искусственный интеллект для решения проблем с данными. Компания работает над созданием достоверных данных, отражающих реальную среду, обеспечивая защиту конфиденциальности пользователей, тестирование и смягчение последствий предвзятости, а также тестирование редких и экстремальных событий. Кроме того, SAS предлагает «цифровых двойников», которые представляют собой дубликаты физических систем, которые позволяют организациям экспериментировать с новыми решениями и тестировать стратегии для повышения эффективности.

SAS заключила партнерское соглашение с Microsoft для интеграции своих возможностей генеративного искусственного интеллекта с платформой Microsoft Azure OpenAI. Используя инструменты оркестрации и аналитики SAS в сочетании с Azure, компании могут поддерживать критически важные операции и внедрять инновации. Интеграция будет доступна для ограниченной предварительной версии позднее в этом году.

Еще одним важным объявлением является запуск SAS Health, платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации данных и аналитики. Это корпоративное решение направлено на улучшение управления медицинскими данными и предоставление глубокой аналитики за счет быстрого приема электронных медицинских записей в стандартизированных форматах. Ожидается, что SAS Health будет играть ключевую роль в будущем оказания медицинской помощи.

Платформа «Вия» также получила обновления на конференции. SAS представила Viya Workbench, безопасную облачную среду разработки для выполнения кода. Они также анонсировали три клиента для популярных инструментов разработки: Jupyter Notebook, Visual Studio Code и SAS Enterprise Guide. Эти улучшения направлены на повышение производительности и ускорение внедрения инноваций для ученых и разработчиков данных.

SAS также представила SAS App Factory — приложение для быстрой разработки приложений на основе искусственного интеллекта. Это решение автоматизирует настройку облачного технологического стека, включая React, TypeScript и Postgres. Планируется, что он станет общедоступным в следующем году вместе с Viya Workbench.

В дополнение к этим инициативам SAS запустила облако SAS Energy Forecasting Cloud, ориентированное на коммунальные предприятия. Этот облачный сервис помогает улучшить планирование и эксплуатацию, предоставляя прогнозную аналитику для пикового спроса и планирования передачи. Пробный запуск с Департаментом водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса продемонстрировал потенциал этого решения.

На протяжении всей конференции SAS подчеркивала важность управления искусственным интеллектом и управлением данными. Они подчеркнули свой опыт в области управления и соблюдения требований и подчеркнули прозрачность своих моделей, особенно тех, которые связаны с генеративным контентом. SAS подтвердила свою приверженность предоставлению полнофункциональных решений искусственного интеллекта и подчеркнула ценность, которую они обеспечивают на «последней миле» внедрения.

В целом, заявления SAS на конференции Explore подтверждают их приверженность искусственному интеллекту, аналитике и передовым технологиям для решения важнейших бизнес-задач.

источники:

– Журнал Business NC (исходная статья)

– Отдел новостей SAS (https://www.sas.com/en_us/news.html)