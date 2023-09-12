Франция запретила продажу iPhone 12 из-за уровня радиации

Младший министр цифровой экономики Франции объявил, что Apple должна прекратить продажи своей модели iPhone 12 во Франции. Это решение было принято после того, как ANFR, занимающийся надзором за радиацией, провел испытания и обнаружил, что удельный коэффициент поглощения смартфона (SAR) превысил установленные законом пределы.

Жан-Ноэль Барро, младший министр Франции, рассказал в интервью Le Parisien, что ANFR уведомило Apple о запрете. Он также заявил, что обновление программного обеспечения может решить проблемы с радиацией, связанные с iPhone 12, который продается с 2020 года.

Барро подчеркнул, что у Apple есть две недели, чтобы отреагировать и внести необходимые изменения. Несоблюдение этого требования может привести к отзыву всех находящихся в обращении устройств iPhone 12. Он подчеркнул, что одни и те же правила действуют для всех компаний, включая цифровых гигантов.

Европейский Союз установил пределы безопасности для значений SAR при использовании мобильных телефонов, поскольку исследования показали потенциально повышенный риск возникновения определенных типов рака. Французский надзорный орган поделится своими выводами с регулирующими органами других стран-членов ЕС, при этом Барро отмечает, что это решение может иметь волновой эффект.

Франция активно отслеживает уровни радиации электронных устройств, расширив в 2020 году правила, требующие от розничных продавцов указывать значения радиации на упаковке не только сотовых телефонов, но также планшетов и других электронных продуктов.

Apple еще не отреагировала на объявление о запрете.

Источник: Reuters (URL не указан)