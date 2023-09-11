Модульный шлем Roof Boxxer 2: стильный и практичный выбор для мотоциклистов

Шлем Roof Boxxer пользуется популярностью среди мотоциклистов с момента его создания в 1993 году. Известная своим уникальным закругленным дизайном, сочетающим в себе современный и ретро-стиль, компания Roof теперь отмечает свое 30-летие, представляя новейшую версию одного из своих самых любимых шлемов. — модульный шлем Boxxer 2.

Оригинальный шлем Roof Boxxer, выпущенный в 1995 году, завоевал популярность благодаря своему яркому стилю и практичности. Его модульная конструкция с переворачивающейся на 180 градусов перекладиной для подбородка предоставила гонщикам возможность легко убрать перекладину в сторону, сохраняя при этом неповторимый внешний вид. В 2017 году Roof представила Boxxer Carbon, более легкую и более производительную версию той же конструкции.

Boxxer 2 представляет собой эволюцию линейки Boxxer, в которой Roof сохранил свой культовый стиль, но в то же время включает обновленные технологии, соответствующие новому стандарту ECE R22.06. Шлем сохраняет двойную омологацию P/J, что означает, что он одобрен для использования на дорогах с открытой или закрытой перекладиной подбородка. Новая система FleXLocker обеспечивает надежную фиксацию корпуса из стекловолокна в открытом положении, что делает шлем легким - всего 3.5 фунта (1,600 грамм). Примечательно, что, несмотря на соответствие стандарту 22.06, Boxxer 2 сохраняет тот же вес, что и его предшественник.

Внутри шлема Boxxer 2 имеется съемная и моющаяся внутренняя часть Silent Lining с антибактериальной обработкой, созданная для комфорта и бесшумной езды. Шлем также включает в себя дополнительные подушки для настраиваемой толщины и дополнительные накладки на щеки различной толщины. Он поставляется с прозрачным козырьком, защищающим от царапин, с экраном, защищающим от запотевания, и готов к использованию интеркома.

Модульный шлем Roof Boxxer 2 доступен в трех однотонных цветах (черный, серый и красный) и различных графических вариантах. Он предлагается в размерах от XS до XXL, а рекомендованная розничная цена составляет 499 евро (536 долларов США).

В заключение хочу сказать, что модульный шлем Roof Boxxer 2 сочетает в себе стиль и практичность, что делает его привлекательным выбором для мотоциклистов. Благодаря обновленному дизайну и соблюдению стандартов безопасности этот шлем предлагает гонщикам идеальное сочетание инноваций и классической привлекательности.

источники:

Определения терминов:

– Модульный шлем: шлем с перекладиной на подбородке, которую можно поднять, позволяя водителю полностью обнажить лицо.

– Омологация: процесс сертификации того, что продукт соответствует определенным стандартам безопасности и производительности.

– Стандарт ECE R22.06: Европейский стандарт для мотоциклетных шлемов, гарантирующий, что они соответствуют особым требованиям безопасности.