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Предварительный просмотр: Forza Motorsport (2023)

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Предварительный просмотр: Forza Motorsport (2023)

Forza Motorsport (2023) — долгожданная гоночная игра, разработанная Turn 10 Studios и изданная Xbox. Игра выйдет 10 октября для Xbox Series X/S и ПК (Steam). Целью игры является отход от родственной серии Forza Horizon и создание более серьезного и аутентичного гоночного опыта.

В отличие от Forza Horizon, в которой основное внимание уделяется взаимоотношениям между автомобилями и миром, Forza Motorsport любит автомобили за то, что они есть. Она понравится энтузиастам, которым нравятся технические аспекты автомобилей, благодаря реалистичному и сложному игровому процессу. Новейшая игра в серии призвана удовлетворить как заядлых фанатов, так и новичков: из названия удалена цифра 8, чтобы не перегружать потенциальных игроков.

В игре представлено множество трасс, как вымышленных, так и реальных, демонстрирующих красоту и острые ощущения гонок. Вымышленные трассы, такие как Maple Valley, Hakone и Grand Oak Raceway, предлагают уникальные и захватывающие впечатления. Кроме того, игроки могут участвовать в гонках на таких легендарных трассах, как Mugello Circuit и Kyalami.

Что касается игрового процесса, Forza Motorsport (2023) предлагает простой подход, который может освоить каждый. В игре есть обучающее руководство, которое знакомит игроков с основными приемами, такими как торможение перед поворотами и ускорение во время них. Однако по мере продвижения игроков сложность игры постепенно увеличивается, позволяя им настраивать свой опыт с помощью различных помощников вождения и противников ИИ.

Forza Motorsport (2023) стремится найти баланс между доступностью и сложностью, предоставляя приятный опыт игрокам любого уровня подготовки. Пока неизвестно, удастся ли ей привлечь как своих преданных фанатов, так и тех, кто привык к более спокойной серии Forza Horizon. Тем не менее, игра предлагает уникальный и захватывающий гоночный опыт, который обязательно заинтересует любителей гоночных игр.

Источники: Нет

By Роберт Эндрю

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