Откройте для себя самого быстрого себя в Forza Motorsport

Forza Motorsport возвращается с совершенно новой игрой спустя четыре года. Разработчики Turn 10 вернулись к чертежной доске, чтобы заново изобрести франшизу. Демо-версия игры демонстрирует захватывающие изменения в игровом процессе и специальных возможностях.

Демо-версия состоит из трех гонок The Builders' Cup, в которых основное внимание уделяется модернизации и постройке вашего автомобиля. В отличие от предыдущих версий игры, в которых основное внимание уделялось сбору обширной коллекции автомобилей, новая Forza Motorsport предлагает игрокам сосредоточиться на обновлении нескольких автомобилей, которые им действительно нравятся.

Одним из заметных изменений в игровом процессе является управление. Управление в новом Forza Motorsport требует большей точности, что делает вождение более реалистичным. Просто тормозить на поворотах уже невозможно; игроки должны работать со своими машинами, чтобы добиться чистого поворота. Хотя элементы управления могут потребовать некоторой корректировки для опытных игроков, они обеспечивают более точное представление о реальном вождении.

Специальные возможности в игре заслуживают похвалы. Forza Motorsport приложила все усилия, чтобы слепые и слабовидящие игроки могли наслаждаться игрой. Различные звуковые подсказки, такие как переключение передач и оповещения о приближении, позволяют игрокам перемещаться по игре без визуальных подсказок. Эти варианты доступности также могут принести пользу зрячим игрокам, улучшая их опыт вождения.

Включение специальных возможностей открывает игру для совершенно новой аудитории, и интересно видеть, как слепые и слабовидящие игроки воспримут игру и оценят ее. Кроме того, эти варианты доступности служат напоминанием о том, что доступности в играх следует ожидать, а не приветствовать.

В заключение Forza Motorsport вернулась к чертежной доске со своей новой игрой. В игре основное внимание уделяется созданию и модернизации избранных автомобилей, что обеспечивает более реалистичный и захватывающий опыт вождения. Включение специальных возможностей делает игру доступной для более широкой аудитории, и будет интересно посмотреть, как игроки воспримут эти изменения после выхода игры.

источники:

– [Ссылка на исходную статью без URL]