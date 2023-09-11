Превью Forza Motorsport: многообещающее начало Ultimate Racing Sim

Forza Motorsport всегда славилась своими великолепными гонками, и предстоящая часть серии, похоже, не станет исключением. В недавнем обзоре вводной серии игры Builders Cup становится ясно, что разработчики Turn 10 Studios создали прочную основу для многих лет гоночного азарта.

В вводной серии представлены три трассы и три машины, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики управляемости. Независимо от того, управляете ли вы Subaru STI S2019 209 года, Honda Civic Type R 2018 года или Ford Mustang GT 2018 года, автомобили чувствуют себя фантастически. Параметры настройки также позволяют выполнять точную настройку, которая действительно влияет на манеру вождения каждого автомобиля.

Одной из выдающихся особенностей Forza Motorsport является ее доступность. В игре есть ползунок сложности, несколько режимов игры, а также множество вариантов обучения и помощи. В частности, кнопка перемотки — излюбленная функция тренировочных раундов, позволяющая гонщикам быстро выполнить сброс настроек, не покидая трассы. Это поощряет экспериментирование и игру без страха наказания.

Частота кадров в игре — еще один примечательный аспект. Forza Motorsport плавно работает со скоростью 60 кадров в секунду на всех платформах, включая Xbox Series S. В игровой среде, где многие игры ААА-класса с трудом достигают 60 кадров в секунду, такой уровень отклика — глоток свежего воздуха для любителей гонок.

Несмотря на некоторые опасения по поводу отсутствия функций при запуске, таких как режим зрителя и разделенный экран, основной опыт Forza Motorsport остается сильным. Turn10 ориентирован на создание гоночного симулятора, в котором приоритет отдается отзывчивости, настройке и доступности. Результатом стала потрясающая визуально игра с глобальным освещением с трассировкой лучей и динамическим освещением, которое оживляет автомобили и трассы.

В будущем планируется, что Forza Motorsport станет игрой с живым сервисом, с регулярным выпуском контента и встроенными социальными функциями. Это гарантирует, что в ближайшие годы у игроков будет множество новых карт, транспортных средств и испытаний.

В целом Forza Motorsport обещает стать лучшим гоночным симулятором. Его внимание к деталям, доступность и потрясающая визуальная точность создают захватывающий и захватывающий опыт. Являетесь ли вы поклонником серии или новичком в гоночных играх, Forza Motorsport обещает стать игрой, в которую обязательно нужно играть.

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