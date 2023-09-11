Перезагрузка Forza Motorsport: новая эра модификации автомобилей и бесконечный игровой процесс

Еще в колледже консоль Xbox One Forza Motorsport 6 была незаменимой игрой для автолюбителей. Но восемь лет спустя игровой ландшафт изменился. Предстоящая перезагрузка Forza Motorsport, включающая множество игр Horizon и конкуренцию со стороны других гоночных игр, призвана переосмыслить серию и поддерживать интерес игроков на долгие годы.

Новый Forza Motorsport — это не просто еще одно пронумерованное дополнение; он предлагает другой опыт. В отличие от предыдущих игр, в которых основное внимание уделялось гонкам на треке и развитию гонщиков, в перезагрузке основное внимание уделяется модификации автомобилей. Вместо того, чтобы собирать сотни автомобилей, игрокам предлагается выбрать десять любимых и настроить их для создания уникальных автомобилей.

Однако наиболее важным аспектом этой перезагрузки является ее план на долголетие. В отличие от традиционных сиквелов, будущих версий игры не планируется. Вместо этого разработчики Turn 10 Studios планируют постоянно дополнять игру новыми автомобилями и функциями на основе отзывов игроков. Это означает, что игроки, вложившие деньги в игру один раз, будут иметь доступ к новому контенту на всю оставшуюся жизнь.

Одним из ключевых элементов, определяющих успех этой вечной игры, является ее физика. Новый Motorsport обещает улучшенную физику, более четкое управление и меньшую недостаточную поворачиваемость. Общий опыт кажется более изысканным и вознаграждает игроков за улучшение навыков вождения и уход за своими автомобилями.

Что касается игрового процесса, перезагрузка решает проблему нехватки контента в гоночных играх, ориентированных на треки. У автомобилей есть определенные проблемы с повышением рейтинга, а трассы разделены на сегменты, которые оцениваются не только по промежуточному времени, но и по тому, насколько хорошо теоретически может выступить гонщик на этой машине. Режим кампании Builder’s Series в игре обеспечивает естественный прогресс в решении различных задач и поддерживает интерес игроков.

Хотя демо-версия Forza Motorsport продемонстрировала свой потенциал в плане ценности повторного прохождения и продолжительности игровых сессий, главное испытание заключается в ее способности оставаться интересной в долгосрочной перспективе. Будут ли игроки по-прежнему интересоваться игрой спустя два года, когда конкуренты будут копировать ее функции? Удовлетворит ли игроков постоянный поток нового контента или появится спрос на продолжение, позволяющее извлечь выгоду из лояльных игроков и микротранзакций?

До полного выпуска игры и последующих лет ее присутствия на рынке еще неизвестно, достигнет ли Forza Motorsport своей цели — стать вечной гоночной игрой. Несмотря на то, что игра многообещающая, неясно, сможет ли она поддержать интерес игроков, не поддаваясь традиционной модели сиквелов. Тем не менее, предстоящая перезагрузка Forza Motorsport может увлечь энтузиастов гоночных игр и переопределить жанр в обозримом будущем.

Источники: Перезапуск Forza Motorsport выглядит впечатляюще (полное раскрытие информации: Microsoft)