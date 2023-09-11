Новая Forza Motorsport призвана стать доступной гоночной игрой для всех игроков

Forza Motorsport, последняя часть популярной серии гоночных игр, призвана предложить доступную точку входа для всех игроков. Намерение разработчика Turn 10 ясно – сосредоточиться на самом гоночном опыте, внедряя инновации в физике и искусственном интеллекте, чтобы создать естественную среду обучения. Игра может похвастаться потрясающей фотореалистичной графикой в ​​разрешении 4K и представляет собой подобную ролевой игре систему развития для более чем 500 транспортных средств.

Участвуя в гонках, игроки зарабатывают автомобильные очки (CP), которые можно использовать для настройки своих транспортных средств с помощью новых деталей и улучшений. Для игроков, которых не интересуют детали, вернувшаяся система Drivatar позволяет точно настроить общий гоночный опыт. Регулируя восьмибалльную шкалу, игроки могут контролировать, насколько хорошо выступают другие гонщики, что делает игровой процесс более реалистичным.

Forza Motorsport также уделяет приоритетное внимание доступности, предлагая ряд возможностей для игроков с ограниченными возможностями. В игре есть звуковые подсказки и повествование для слепых водителей, ввод в одно касание для людей с ограничениями в передвижении, а также настраиваемые субтитры для глухих и слабослышащих. Эти специальные возможности не только полезны для людей с ограниченными возможностями, но и помогают другим игрокам. Игра приветствует игроков любого уровня подготовки и не наказывает за использование вспомогательных инструментов.

Система Car Mastery в Forza Motorsport обеспечивает игрокам постоянную обратную связь и награды, позволяя им постоянно совершенствовать свои навыки. Это дает игрокам ощущение выполненного долга и прогресса, подобное тому, которое можно найти в ролевых играх. Однако игра по-прежнему ориентирована на любовь к автомобилям, а не становится полноценной ролевой игрой или игрой-симулятором.

Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X/S и ПК 10 октября и будет доступна на Xbox Game Pass. Игра ориентирована на доступность, доступность и захватывающий гоночный опыт, поэтому игра призвана понравиться как опытным гонщикам, так и новичкам.

источники:

– Forza Motorsport: Практический опыт гоночной игры нового поколения (IGN)

– Новая схема нумерации титулов Forza Motorsport (Eurogamer)