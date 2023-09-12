Epic Games выпускает обновление Fortnite 4.01 с участием My Hero Academia

Epic Games выпустила обновление Fortnite 4.01, также известное как выпуск контента v26.10. В обновлении представлены новые функции и предметы, вдохновленные My Hero Academia. Теперь игроки могут играть за Шото Тодороки, Эйдзиро Киришиму и Мину Ашидо. Эти персонажи доступны в магазине предметов, и игроки также могут владеть ледяными силами Тодороки, используя предмет «Ледяная стена», найденный на острове.

Предмет «Ледяная стена» позволяет игрокам вызывать ледяные щиты для защиты и нападения. Он может защитить игроков и их группу от вреда и может быть стратегически расположен, чтобы отбрасывать противников. Ледяная стена будет доступна до конца сезона, что даст игрокам достаточно времени, чтобы освоить ее способности.

В дополнение к Ледяной стене Тодороки игроки также могут использовать способность Деку «Удар», которая позволяет одним выстрелом перебрасывать врагов по карте. Удар Деку можно получить из ящиков с припасами All Might, и он будет доступен до обновления v26.20.

Выполнение квестов, связанных с «Моей геройской академией», принесет игрокам очки опыта. Выполнив шесть квестов, игроки могут мгновенно повысить свой уровень. В магазине предметов теперь доступны три костюма героев средней школы UA, в том числе Шото Тодороки, Эйдзиро Киришима и Мина Ашидо.

Другие дополнения в обновлении v26.10 включают возвращение предмета Pizza Party, восстанавливающего здоровье и щит, а также введение новых дополнений, таких как Reckless SMG Reload. Стили суперуровня также были добавлены в качестве бонусных наград для игроков, прошедших сезонный уровень 100.

Обновление также включает исправления ошибок и улучшения. Примечательно, что красивый смайлик с бантиком вернулся в шкафчики владельцев, тратя слитки за счет переброса дополнений реальности, теперь можно выполнять квесты, а цели по прогрессу медалей выживших больше не застревают.

Эти подробности основаны на собранных данных, которые включают в себя ожидаемые скины, мифические предметы, новые стили редактирования и другие дополнения к игре.

Источник: Примечания к обновлению Fortnite 4.01 | Примечания к новому обновлению Fortnite.