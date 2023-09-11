Дональд Мастард покидает Epic Games после семи лет работы на посту креативного директора

Дональд Мастард, главный креативный директор Epic Games, объявил о своем уходе из компании после семилетнего пребывания в должности. Мастард сыграл важную роль в формировании повествования и эволюции Fortnite, чрезвычайно популярной онлайн-видеоигры.

Во время своего пребывания в Epic Games Мастард руководил разработкой обширной истории Fortnite, которая разворачивалась в течение нескольких сезонов с момента запуска игры в 2017 году. Он описал остров игры как главного героя, со значительными изменениями, происходящими в результате таких событий, как черные дыры и удары метеоритов. и введение кроссоверов символов из основных свойств.

Fortnite стала известна своим сотрудничеством с различными франшизами, включая «Трансформеры», «Очень странные дела», «Звездные войны» и «Жемчуг дракона Z». Эти кроссоверы привнесли в игру персонажей и локации из этих игр, что еще больше повысило ее привлекательность и популярность.

Проработав почти 25 лет в игровой индустрии, Мастард поделился своими достижениями и вкладом в Fortnite. Он выразил гордость за свою роль в создании и формировании игры, которая стала глобальным явлением.

Мастард присоединился к Epic Games после приобретения ChAIR Entertainment Group. Ранее он работал над такими играми, как Undertow и Shadow Complex для Xbox 360, а также над трилогией Infinity Blade для устройств iOS. Он не раскрыл своих планов на будущее, но отметил, что очень хочет проводить время с женой и семьей.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, выразил благодарность Мастарду за его выдающийся вклад и достижения. Марк Рейн, вице-президент Epic Games, назвал для себя честью стать свидетелем расцвета карьеры Мастарда и быть его другом.

Мастард завершил свое заявление, выразив желание продолжать играть в Fortnite вместе с сообществом. Он заверил игроков, что команды разработчиков работают над захватывающими и новаторскими проектами для будущего игры.

источники:

– Дональд Мастард в Твиттере

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