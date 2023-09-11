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Дональд Мастард покидает Epic Games после семи лет работы на посту креативного директора

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Дональд Мастард покидает Epic Games после семи лет работы на посту креативного директора

Дональд Мастард, главный креативный директор Epic Games, объявил о своем уходе из компании после семилетнего пребывания в должности. Мастард сыграл важную роль в формировании повествования и эволюции Fortnite, чрезвычайно популярной онлайн-видеоигры.

Во время своего пребывания в Epic Games Мастард руководил разработкой обширной истории Fortnite, которая разворачивалась в течение нескольких сезонов с момента запуска игры в 2017 году. Он описал остров игры как главного героя, со значительными изменениями, происходящими в результате таких событий, как черные дыры и удары метеоритов. и введение кроссоверов символов из основных свойств.

Fortnite стала известна своим сотрудничеством с различными франшизами, включая «Трансформеры», «Очень странные дела», «Звездные войны» и «Жемчуг дракона Z». Эти кроссоверы привнесли в игру персонажей и локации из этих игр, что еще больше повысило ее привлекательность и популярность.

Проработав почти 25 лет в игровой индустрии, Мастард поделился своими достижениями и вкладом в Fortnite. Он выразил гордость за свою роль в создании и формировании игры, которая стала глобальным явлением.

Мастард присоединился к Epic Games после приобретения ChAIR Entertainment Group. Ранее он работал над такими играми, как Undertow и Shadow Complex для Xbox 360, а также над трилогией Infinity Blade для устройств iOS. Он не раскрыл своих планов на будущее, но отметил, что очень хочет проводить время с женой и семьей.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, выразил благодарность Мастарду за его выдающийся вклад и достижения. Марк Рейн, вице-президент Epic Games, назвал для себя честью стать свидетелем расцвета карьеры Мастарда и быть его другом.

Мастард завершил свое заявление, выразив желание продолжать играть в Fortnite вместе с сообществом. Он заверил игроков, что команды разработчиков работают над захватывающими и новаторскими проектами для будущего игры.

источники:
– Дональд Мастард в Твиттере
-Эпические игры

Дополнительная информация: Пожар в офисе разработчика игры «Сталкер 2: Сердце Чернобыля» привел к разрушению целого этажа и причинил ущерб на сумму 1.5 миллиона чешских крон.

By Габриэль Бота

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