Представляем Xbox Mastercard: зарабатывайте баллы за игровой опыт

Microsoft представила свое последнее предложение для геймеров: Xbox Mastercard. Эта новая кредитная карта позволяет ее владельцам зарабатывать баллы за свои покупки, которые можно обменять на игры и дополнения в Microsoft Store. Первоначально карта будет доступна исключительно для участников программы Xbox Insider в США, начиная с 21 сентября, а в следующем году она станет доступна всем пользователям Xbox в США.

Xbox Mastercard — результат партнерства Microsoft и Barclays. Как и ожидалось, карта призвана стимулировать пользователей покупать контент Xbox. За каждый доллар, потраченный на повседневные покупки, держатели карт получат один бонусный балл. Однако ставка бонусных баллов увеличивается до пяти баллов за каждый доллар, потраченный в Microsoft Store. Кроме того, покупки, сделанные через некоторые потоковые сервисы и сервисы общественного питания, такие как Netflix, DoorDash и Grubhub, принесут три балла за доллар.

Каждый призовой балл оценивается в один пенни при обмене на игры и дополнения для Xbox. Это означает, что если вы потратите 1,000 долларов США на стандартные покупки с использованием карты, вы заработаете баллы, эквивалентные 10 долларам США, которые можно использовать для приобретения новых игр. Карта будет доступна в пяти различных дизайнах, и пользователи смогут персонализировать ее с помощью своего тега игрока Xbox.

С точки зрения функциональности Xbox Mastercard поддерживает бесконтактные платежи и цифровые кошельки. Владельцы карт также получат бесплатный доступ к своему кредитному рейтингу FICO. Годовая процентная ставка по карте (APR) может варьироваться от 20.99% до 31.99%, в зависимости от результатов проверки кредитоспособности.

Чтобы побудить пользователей зарегистрироваться и использовать карту, Microsoft предлагает несколько дополнительных привилегий. Владельцы карт получат бонус в размере 5,000 карточных баллов (что эквивалентно 50 долларам США) после совершения первой покупки. Кроме того, участники получат три месяца Xbox Game Pass Ultimate бесплатно после первого использования карты Mastercard. Эту подписку можно даже передать другу, если владелец карты уже является подписчиком.

В целом, карта Xbox Mastercard призвана улучшить игровой процесс для пользователей Xbox, вознаграждая их за покупки. Благодаря привлекательной системе бонусных баллов и эксклюзивным бонусам эта кредитная карта обязательно понравится заядлым геймерам.

источники:

- Microsoft

– Барклайс