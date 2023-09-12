Объявлена ​​дата выхода Football Manager 2024

Sega сообщила, что Football Manager 2024 выйдет 6 ноября. Игра будет доступна на различных платформах, включая ПК, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и смартфоны. Это будет 20-я часть серии Football Manager и первая игра серии, выпущенная в Японии.

Одной из важных особенностей FM24 является его доступность на Xbox Game Pass при запуске для пользователей ПК и Xbox Series X/S. Кроме того, Football Manager 2024 Mobile будет доступен через Netflix после включения FM23 Touch в Apple Arcade.

Sports Interactive, команда разработчиков игры, выразила радость по поводу выпуска игры в Японии и введения поддержки японского языка. Это, наряду с интеграцией игры в Netflix, который имеет широкую базу подписчиков, насчитывающую более 230 миллионов человек по всему миру, предоставляет значительную возможность сообществу игроков Football Manager расти еще больше.

В настоящее время открыты предварительные заказы на Football Manager 2024 со скидкой 10 процентов до официального дня запуска. Предварительный заказ также предоставляет доступ к периоду раннего доступа для игроков ПК/Mac примерно за две недели до выпуска игры.

Стоит отметить, что Football Manager 2024, как ожидается, станет последней частью перед капитальным ремонтом, который состоится в следующем году с FM25. В интервью Eurogamer Майлз Джейкобсон, руководитель Sports Interactive, выразил личное разочарование предыдущей частью серии, несмотря на ее огромную популярность.

источники:

- Eurogamer

- Sega

Определения:

– Xbox Game Pass: служба подписки, предлагаемая Microsoft, которая предоставляет доступ к библиотеке игр за ежемесячную плату.

– Ранний доступ: период до официального выпуска игры, в течение которого игроки могут получить доступ к игре и играть в нее, пока она еще находится в разработке или тестировании.