Football Manager 2024 Mobile выйдет на Netflix Games в ноябре

Football Manager, популярная серия видеоигр от SEGA, дебютирует на мобильных устройствах на Netflix Games в ноябре 2023 года. Предстоящий выпуск под названием Football Manager 2024 Mobile считается наиболее полным изданием на сегодняшний день и позволяет игрокам собирать состав футболистов из разных лиг.

Игра будет одновременно выпущена на мобильных устройствах вместе с коробочной и цифровой версией для основных консолей и платформ ПК, таких как Steam, Epic Games и Xbox Game Pass. Предыдущий прогресс из версии Football Manager 2023 года можно перенести в новую версию, но для игры потребуется подписка Netflix.

Стоит отметить, что Football Manager 2024 Mobile, как и все другие игры Netflix (всего 74 наименования), не будет содержать никакой рекламы или микротранзакций. В официальном сообщении в блоге Netflix подчеркивает свой глобальный охват и членскую базу как причины для переноса игры на свою платформу, что позволяет большему количеству игроков получить доступ к игре, чем когда-либо прежде.

Чтобы загрузить Football Manager 2024 Mobile, существующие игроки с членством в Netflix могут найти и установить игру через мобильное приложение Netflix после ее выпуска. Он будет расположен в специальной строке «Игры» на телефонах Apple и на отдельной вкладке «Игры» на устройствах Android. Однако игра не будет доступна через приложение Netflix на ПК, телевизорах и игровых консолях.

Это сотрудничество между SEGA и Netflix знаменует собой их вторую совместную игру после выпуска Sonic Prime Dash в начале этого года. Более подробная информация о версии Football Manager для Netflix будет раскрыта в конце октября.

По мере приближения даты выпуска игроки и поклонники Football Manager могут ожидать новых мобильных возможностей Netflix Games, которые расширят охват популярной игры-симулятора футбольного менеджмента для более широкой аудитории.

источники:

– Сообщение в блоге Netflix Games

– СЕГА