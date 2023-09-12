Санта-Круз представляет легкий eMTB: Heckler SL

Санта-Круз расширила свою линейку электрических велосипедов, добавив Heckler SL, легкий eMTB с двигателем Fazua Ride 60 и аккумулятором емкостью 430 Втч. Благодаря относительно легкой системе вес велосипеда удерживается в пределах 40 фунтов. Конструкция рамы тоньше по сравнению с полнофункциональной моделью Heckler от Santa Cruz, поэтому не так очевидно, что это eMTB.

Heckler SL со смешанными колесами, вилкой диаметром 160 мм и ходом задней части 150 мм обещает стать универсальным и функциональным велосипедом. Санта-Крус утверждает, что он «отлично подходит для быстрого побега и получения максимальной отдачи от поездки». Велосипед доступен в различных размерах, от S до XXL, что обеспечивает удобную посадку для райдеров разного роста.

Heckler SL может похвастаться карбоновой рамой с возможностью установки рам уровня C или CC. Рамы CC легче из-за использования карбона другой марки. Дисплей двигателя Fazua Ride 60 встроен в верхнюю трубу и отображает информацию о режиме езды и уровне заряда батареи. Контроллер мотора расположен на левой стороне руля.

Что касается геометрии, Heckler SL предлагает диапазон вылетов и углов головки в зависимости от размера и положения откидной пластины в задней части амортизатора. Длина нижних перьев варьируется в зависимости от размера для поддержания баланса. Велосипед оснащен полноразмерным креплением для бутылки с водой внутри переднего треугольника.

Heckler SL доступен в различных сборочных комплектах по цене от 7,299 12,999 до XNUMX XNUMX долларов США. Велосипед оснащен комбинацией шин Maxxis DHF / DHR II, обеспечивающей хорошее сцепление с дорогой. Однако некоторые гонщики могут предпочесть покрышку с более жестким корпусом для большей поддержки и снижения вероятности проколов.

Что касается впечатлений от езды, Heckler SL обеспечивает плавное и бесшумное восхождение, особенно на низких моторных режимах. Велосипед обеспечивает впечатляющее сцепление и устойчивость на спусках, сохраняя при этом хорошие прыгучесть. По сравнению со Specialized Levo SL, Heckler SL больше ориентирован на скоростной спуск.

Одним из потенциальных недостатков является кольцевой контроллер системы Ride 60, который может показаться дешевым и требует нескольких нажатий для переключения режимов. Тем не менее, мотоцикл предлагает три режима езды: «Бриз», «Река» и «Ракета», что позволяет удовлетворить различные предпочтения во время езды.

Подводя итог, можно сказать, что Heckler SL от Santa Cruz — это легкий eMTB, который предлагает универсальность и производительность на различных поверхностях. Из-за его элегантного дизайна может быть не сразу видно, что это eMTB. Гонщики могут рассчитывать на отличные впечатления от подъема, впечатляющее сцепление с дорогой и устойчивость на спусках, а также ощущение ориентированности на спуске.