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First Advantage приобретает поставщика биометрических технологий Infinite ID

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
First Advantage приобретает поставщика биометрических технологий Infinite ID

First Advantage, поставщик услуг проверки и проверки данных о трудоустройстве, объявил о приобретении поставщика биометрических технологий Infinite ID за 41 миллион долларов наличными. Целью приобретения является расширение сети First Advantage и предложений по проверке личности для ее клиентов в США.
Infinite ID со штаб-квартирой в Хиксвилле, штат Нью-Йорк, является портфельной компанией частной инвестиционной компании Enlightenment Capital. Ожидается, что годовой доход компании составит более 10 миллионов долларов. Поставщик биометрических технологий предлагает инструменты идентификации и аутентификации для различных секторов, включая оборону и разведку, национальную безопасность, правоохранительную деятельность, пограничную безопасность, реагирование на стихийные бедствия и управление чрезвычайными ситуациями, а также корпоративную безопасность.
Генеральный директор First Advantage Скотт Стейплс заявил, что программное обеспечение Infinite ID дополняет существующие предложения компании RightID и Digital Identity Services. Это приобретение рассматривается как значительный шаг на пути расширения портфеля продуктов и основного бизнеса First Advantage.
Благодаря этому приобретению компания First Advantage стремится расширить свои возможности в предоставлении передовых биометрических технологических решений, которые помогут работодателям снизить риски и обеспечить соблюдение требований. Биометрическая аутентификация обеспечивает высокий уровень безопасности за счет использования уникальных физических или поведенческих характеристик, таких как отпечатки пальцев, распознавание лиц или сканирование радужной оболочки глаза, для проверки личности человека.
Источники: First Advantage, Infinite ID.

By Роберт Эндрю

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