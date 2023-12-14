Встреча Нового года: как фейерверки самым неожиданным образом влияют на птиц

Новое исследование представило удивительные результаты о влиянии новогодних фейерверков на птиц. Ученые из Амстердамского университета обнаружили, что большое количество шума и света, создаваемое фейерверками во время полуночи, создает огромное беспокойство для птиц. Это нарушение заставляет многие виды птиц летать на необычно длительные периоды времени, тратя чрезмерное количество энергии и подвергая их риску в одно из самых холодных времен года.

Исследование показало, что птицы могут находиться в воздухе до часа после запуска фейерверка в канун Нового года, что приводит к физическому истощению и длительному периоду восстановления. Исследователи использовали радиолокационную технологию, чтобы заметить, что в это время летало примерно в 1,000 раз больше птиц по сравнению с другими ночами. Птицы воспринимают неожиданный шум и свет как признак опасности, вызывая паническое состояние и побуждая их бежать.

Одним из самых удивительных открытий стала продолжительность полетов. Было замечено, что птицы оставались в воздухе до часа, а в противном случае время полета наблюдалось только во время миграции. Этот продолжительный полет создает значительную нагрузку на птиц, поскольку они физиологически не готовы к длительным периодам полета зимой, когда они обычно не мигрируют.

Кроме того, во время полетов птицы часто попадают в незнакомые места, где они никогда раньше не кормились. Это усугубляет потери энергии, вызванные фейерверками, поскольку животным требуется больше времени, чтобы найти пищу на незнакомых территориях. Более крупные виды птиц, такие как гуси, часто оттеснялись от места своего обитания, что влияло на их способность находить адекватные источники пищи.

Негативное воздействие фейерверков на птиц, подчеркнутое в этом исследовании, является ярким напоминанием о более широком воздействии деятельности человека на дикую природу. Исследователи рекомендуют политикам ограничить использование фейерверков централизованными зонами, чтобы свести к минимуму масштабные страдания, причиняемые птицам. Повышая осведомленность об этих проблемах, мы можем защитить и сохранить естественную среду обитания птиц во время праздников.