CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Apple представит ремешок для Apple Watch FineWoven в качестве замены кожи

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Apple представит ремешок для Apple Watch FineWoven в качестве замены кожи

Apple собирается представить новый тканевый материал FineWoven, который заменит кожу в чехлах iPhone и ремешках Apple Watch. Решение отказаться от кожаных изделий может быть экологически сознательным, поскольку производство кожи имеет высокий углеродный след. Ожидается, что об этом шаге будет официально объявлено во время сегодняшнего мероприятия, одновременно с выпуском линейки iPhone 15 и новых моделей Apple Watch.

Предыдущие слухи о том, что Apple отказывается от кожаных чехлов для iPhone, подтвердились. Вместо кожи Apple будет использовать тканый материал для будущих чехлов для iPhone 15. Сообщения из надежных источников, таких как UnclePan, DuanRui и MajinBu, подтверждают это утверждение. Ожидается, что этот тканый дизайн, выполненный из альтернативной кожи, станет премиальной альтернативой кожаным чехлам.

Apple также отказывается от кожаных ремешков для своих часов Apple Watch. В соответствии с этим давний партнер Apple Watch Hermès удалил со своего веб-сайта все упоминания о носимых и совместимых ремешках. Это говорит о том, что отказ от кожи может произойти быстро и в Apple Watch.

Изображения прототипов будущих ремешков FineWoven для Apple Watch были опубликованы пользователем Twitter, известным как Kosutami, у которого есть опыт получения прототипов продуктов Apple. Эти предварительные обзоры дают представление о том, чего покупатели могут ожидать от нового тканевого материала.

Решение Apple заменить кожу более экологичным вариантом отражает приверженность компании экологической ответственности. Материал FineWoven призван предложить пользователям стильную и экологичную альтернативу кожаным чехлам для iPhone и ремешкам Apple Watch.

источники:
– пользователь Твиттера Косутами
– Утечки в социальных сетях от UnclePan, DuanRui и MajinBu.
- Отчеты Марка Гурмана из Bloomberg
– Удаление веб-сайта компании Hermès

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Представляем новый iPhone 15: характеристики, возможности и цены

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Apple представила новые линейки iPhone и Apple Watch

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Технологии

Пользователи OnePlus 11 в Индии и Северной Америке теперь могут попробовать OxygenOS 14 Beta 14 на базе Android 1

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Новости

Взгляд на изоляцию астронавтов во время гипотетической миссии на Марс

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейский лунный орбитальный аппарат «Данури» сделал снимок индийской лунной миссии «Чандраяан-3»

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Представляем новый iPhone 15: характеристики, возможности и цены

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Технологии

Apple представила новые линейки iPhone и Apple Watch

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев