Apple представит ремешок для Apple Watch FineWoven в качестве замены кожи

Apple собирается представить новый тканевый материал FineWoven, который заменит кожу в чехлах iPhone и ремешках Apple Watch. Решение отказаться от кожаных изделий может быть экологически сознательным, поскольку производство кожи имеет высокий углеродный след. Ожидается, что об этом шаге будет официально объявлено во время сегодняшнего мероприятия, одновременно с выпуском линейки iPhone 15 и новых моделей Apple Watch.

Предыдущие слухи о том, что Apple отказывается от кожаных чехлов для iPhone, подтвердились. Вместо кожи Apple будет использовать тканый материал для будущих чехлов для iPhone 15. Сообщения из надежных источников, таких как UnclePan, DuanRui и MajinBu, подтверждают это утверждение. Ожидается, что этот тканый дизайн, выполненный из альтернативной кожи, станет премиальной альтернативой кожаным чехлам.

Apple также отказывается от кожаных ремешков для своих часов Apple Watch. В соответствии с этим давний партнер Apple Watch Hermès удалил со своего веб-сайта все упоминания о носимых и совместимых ремешках. Это говорит о том, что отказ от кожи может произойти быстро и в Apple Watch.

Изображения прототипов будущих ремешков FineWoven для Apple Watch были опубликованы пользователем Twitter, известным как Kosutami, у которого есть опыт получения прототипов продуктов Apple. Эти предварительные обзоры дают представление о том, чего покупатели могут ожидать от нового тканевого материала.

Решение Apple заменить кожу более экологичным вариантом отражает приверженность компании экологической ответственности. Материал FineWoven призван предложить пользователям стильную и экологичную альтернативу кожаным чехлам для iPhone и ремешкам Apple Watch.

источники:

– пользователь Твиттера Косутами

– Утечки в социальных сетях от UnclePan, DuanRui и MajinBu.

- Отчеты Марка Гурмана из Bloomberg

– Удаление веб-сайта компании Hermès