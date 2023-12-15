Новый рубеж антибиотиков: добыча вымерших видов

Революционный подход к открытию антибиотиков возвращает учёных в каменный век. В связи с ростом устойчивости к противомикробным препаратам, вызывающим почти 5 миллионов смертей во всем мире каждый год, исследователи обращаются к вымершим видам в поисках потенциальных решений. Команда под руководством пионера биоинженерии Сезара де ла Фуэнте использует искусственный интеллект для извлечения генетической информации о таких существах, как неандертальцы, шерстистые мамонты и гигантские ленивцы.

В ходе своих исследований ученые определили небольшие белковые молекулы, обладающие способностью бороться с бактериями, которые могут вдохновить на создание новых лекарств для борьбы с инфекциями у людей. Эта новаторская работа не только предлагает потенциальные решения актуальной проблемы устойчивости к противомикробным препаратам, но и расширяет подход к открытию новых лекарств.

Анализируя ДНК давно вымерших видов, исследователи обнаружили новые последовательности и типы молекул, которые никогда не встречались в живых организмах. Эти молекулы предоставляют уникальную возможность воздействовать на патогены, вызывающие сегодня проблемы, поскольку бактерии никогда раньше с ними не сталкивались.

Хотя этот подход может показаться нетрадиционным, эксперты сходятся во мнении, что крайне необходимы новые перспективы борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Майкл Махан, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, считает, что для решения кризиса антибиотиков необходим многоплановый подход. Если взгляд в прошлое может дать потенциальные решения для будущего, Махан полностью его поддерживает.

Традиционно антибиотики получали из бактерий и грибов, обитающих в почве. Однако чрезмерное использование этих препаратов привело к увеличению резистентности. В настоящее время ученые изучают альтернативные варианты, включая фаги (вирусы, поедающие бактерии) и антимикробные пептиды (АМП), вырабатываемые различными организмами. АМП обладают широким спектром антимикробных свойств и разрушают бактериальные мембраны во многих местах, что снижает вероятность лекарственной устойчивости.

Хотя в настоящее время в клинической практике используется несколько антибиотиков на основе пептидов, таких как колистин, который производится из АМП на основе бактерий, поиск новых АМП продолжается. Удивительно, но многообещающие АМФ были обнаружены в неожиданных источниках, таких как сосновые иголки и кровь дракона Комодо.

Использование вычислительных методов было неотъемлемой частью этого исследования. Обучив алгоритм искусственного интеллекта распознавать потенциальную антимикробную активность во фрагментированных участках человеческих белков, ученые смогли идентифицировать древние аналоги с потенциальными терапевтическими свойствами.

Поскольку поиски новых антибиотиков отправляют ученых в экспедицию во времени, их ждет потенциал для революционных открытий и разработки инновационных лекарств. Слияние древней ДНК с современными технологиями открыло новые горизонты в борьбе с супербактериями, давая надежду на более здоровое будущее.