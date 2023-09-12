Отели MGM Resorts International подверглись кибератаке: расследование ФБР

В настоящее время ФБР расследует кибератаку на отели MGM Resorts International Hotels, которая затронула компьютерные системы их отелей в Лас-Вегасе. В результате этой атаки были скомпрометированы цифровые ключи от 3,933 номеров отеля Bellagio и игровых автоматов в казино ARIA.

Кибератака на отели MGM Resorts International была обнаружена недавно и серьезно воспринята правоохранительными органами. ФБР ведет расследование инцидента, стремясь установить масштабы нанесенного ущерба и виновных лиц.

Скомпрометированные цифровые ключи в отеле Bellagio вызвали обеспокоенность по поводу безопасности номеров. Эти ключи позволяют гостям получить доступ к своим номерам и являются важным компонентом системы безопасности отеля. Если хакеры получат несанкционированный доступ к цифровым ключам, это потенциально может создать угрозу безопасности и конфиденциальности гостей отеля.

Помимо скомпрометированных цифровых ключей, кибератака также была нацелена на игровые автоматы в казино ARIA. Это вызывает опасения относительно целостности игровых систем казино. Для казино крайне важно поддерживать безопасность и честность своих игровых автоматов, чтобы обеспечить честный игровой процесс для своих клиентов.

Кибератаки на предприятия и организации становятся все более распространенными в современном взаимосвязанном мире. В результате компаниям необходимо уделять приоритетное внимание мерам кибербезопасности для защиты своих конфиденциальных данных и безопасности своих клиентов. В случае с MGM Resorts International Hotels кибератака служит напоминанием о важности инвестиций в надежные системы безопасности и методы защиты от потенциальных угроз.

Пока расследование продолжается, MGM Resorts International Hotels и ФБР сотрудничают, чтобы смягчить последствия кибератаки и предотвратить дальнейшие нарушения. Участие ФБР свидетельствует о серьезности инцидента и его стремлении привлечь виновных к ответственности.

источники:

– Mail Online: [Название статьи] Аниты Бхол и Германии Родригес, опубликовано [Дата].