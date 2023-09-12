Apple Watch Series 9: улучшенная производительность и повышенная точность Find My

Недавно анонсированные Apple Watch Series 9 представляют несколько интересных обновлений, которые улучшат удобство использования. Хотя видимого обновления аппаратного обеспечения или новых датчиков состояния нет, Series 9 может похвастаться обновленным сверхширокополосным процессором. Это обновление процессора, известное как S9, является первым настоящим повышением производительности за три года, обеспечивающим значительное увеличение скорости и улучшенное реагирование по сравнению с предыдущими моделями.

Помимо улучшенной производительности, Apple Watch Series 9 отличаются повышенной яркостью, достигающей 2000 нит для лучшей видимости при ярком дневном свете и всего лишь 1 нит при затемнении. Одним из заметных улучшений является обработка голосовых команд Siri на устройстве, что приводит к сокращению времени отклика. Теперь пользователи могут спрашивать Siri об их режиме сна, частоте пульса при ходьбе, уровне активности и даже регистрировать данные о здоровье, такие как вес или прием лекарств, используя только свой голос. Позднее в этом году запросы Siri о состоянии здоровья будут расширены на большее количество языков.

Apple также представила новый способ подачи команд с помощью функции двойного касания. Пользователи могут просто дважды сложить палец и большой палец, чтобы ответить на вызов, остановить таймеры и выполнить другие быстрые действия. Эта функция будет доступна в следующем месяце.

Несмотря на повышенную яркость и улучшенные функции, Apple Watch Series 9 обеспечивают время автономной работы «весь день» — 18 часов. 9-я серия доступна для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня, а доставка запланирована на 22 сентября 2023 года. Стартовая цена Apple Watch Series 9 составляет 399 долларов.

Для тех, кто заинтересован в возможностях индивидуальной настройки, новые ремешки Hermes и Nike для Apple Watch также можно заказать сегодня, они будут доступны в магазинах 22 сентября. Алюминиевые модели Series 9 доступны в различных цветах, включая звездный свет, полночь, серебристый, (PRODUCT)RED и розового цвета, а версия из нержавеющей стали доступна в золоте, серебре и графите. Версия Hermes предлагает варианты из нержавеющей стали серебристого цвета или цвета «черный космос».

В целом, Apple Watch Series 9 привносят долгожданный прирост производительности и улучшенную функциональность в популярную линейку умных часов. Благодаря обновленному процессору, расширенным возможностям Siri и новым функциям, таким как двойное касание для быстрых действий, Series 9 обещает обеспечить улучшенный пользовательский интерфейс.

источники:

– Apple Watch Series 9 повышают производительность и повышают точность функции Find My.