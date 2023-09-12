Цифровые валюты и план дедолларизации для Китая и союзников

По мнению ведущего китайского учёного, цифровые валюты будут способствовать дедолларизации Китая и его союзников. Хуан Цицай, заместитель директора Академии социальных наук Фуцзянь, выразил эту точку зрения в статье для Guangming Daily. Хуан заявил, что процесс дедолларизации уже начался в различных странах и приведет к многополяризации мировой валюты, поскольку страны стремятся дистанцироваться от доллара США.

Хуан считает, что цифровые бумажные деньги, такие как китайский цифровой юань, сыграют свою роль в этом долгосрочном процессе. Он предполагает, что международные цифровые валюты обладают инновационным потенциалом и способствуют дедолларизации. Поскольку приложения цифровой валюты продолжают развиваться, Хуан предлагает возможность появления сверхсуверенной «мировой валюты» и превращения ее в центр международной системы валютного управления. Хотя Хуан прямо не заявляет, что китайский цифровой юань должен выполнять эту роль, в своей статье он упоминает платежную платформу БРИКС BRICS Pay.

BRICS Pay — это будущая децентрализованная платформа цифровых платежей. Хуанг отмечает, что если проблемы совместимости будут решены, цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут быть интегрированы с BRICS Pay. Примечательно, что Китай, Россия и Бразилия добились значительного прогресса в своих соответствующих проектах цифровой валюты. Хуан утверждает, что CBDC действительно могут способствовать дедолларизации посредством двусторонних или многосторонних трансграничных транзакций, которым способствуют проекты мостов цифровых валют.

Еще одним важным аспектом, который подчеркивает Хуан, является необходимость положить конец доминированию банковской системы обмена сообщениями SWIFT, которая контролируется Соединенными Штатами. Он утверждает, что китайским союзникам необходимо активно продвигать дедолларизацию в таких ключевых областях, как энергетика и сырьевые товары. Хуан предполагает, что валютные свопы и расчеты со странами-производителями сырьевых товаров с использованием местной валюты и юаня постепенно ослабят связь между нефтью и долларом США.

В заключение отметим, что цифровые валюты, особенно цифровой юань Китая, могут помочь в процессе дедолларизации. Содействуя использованию цифровых бумажных денег и решая проблемы совместимости, такие страны, как Китай и его союзники, могут уменьшить свою зависимость от доллара США и способствовать многополярности мировой валюты.

источники:

— XY/Adobe

– Фуцзяньская академия социальных наук

- Гуанмин Ежедневно