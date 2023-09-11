«Exadelic», научно-фантастический роман Джона Эванса, бывшего автора TC, отражает суть технологической экосистемы с ее сеттингом в районе залива и богатым повествованием. Проводя сравнения с «Первому игроку приготовиться», книга стремится преодолеть его ограничения, обращаясь к более широким темам и сюжетным линиям.

В «Exadelic» читатели погружаются в заговор глубоких технологий, управляемый искусственным интеллектом, который держит судьбу планеты. Сюжет развивается от халтурного техно-триллера, рассказывающего о технологическом руководителе, на которого нападает мошеннический ИИ, к извилистому повествованию, основанному на современном технологическом и этическом духе времени. В книге исследуются такие темы, как вышедший из-под контроля искусственный интеллект, недобросовестные венчурные капиталисты и природа реальности, и все это перекликается с отчетами TechCrunch.

История принимает неожиданные повороты, демонстрируя воображение автора и умный рассказ. Хотя роман можно рассматривать как захватывающее чтение на пляже, он во многом опирается на дух времени расцвета технологий в районе Залива, что может ограничить его широкую привлекательность. Эванс опирается на свои обширные знания о мире стартапов, технологий и инвестиций, а также о Сан-Франциско начала 2000-х годов, обращаясь к читателям, знакомым с этими предметами.

Однако роман борется с солипсизмом экстраполяции обширной истории с одного момента и точки зрения. Подобно научно-фантастическим произведениям 1960-х годов, которые представляли будущее, основанное на устаревших технологиях, «Эксаделик», похоже, укоренен в настоящем и лишен дальновидного взгляда. В то время как некоторые читатели могут ощутить ностальгию и получить удовольствие от оригинального сочетания концепций книги, другие могут признать ее ограничения.

В целом, «Exadelic» предлагает увлекательное и заставляющее задуматься путешествие по миру, основанному на технологиях и интригах. Хотя книга, возможно, и не расширяет границы жанра, она отражает суть технологической сцены Залива и привлекает читателей захватывающим сюжетом и умными отсылками.

Источник: Статья основана на исходной статье TechCrunch. URL-адрес не указан.