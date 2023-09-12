DLC Euro Truck Simulator 2 представляет современные покрасочные работы для линий

Euro Truck Simulator 2 выпустил новый DLC под названием Modern Lines Paint Jobs Pack, который позволяет игрокам придавать своим грузовикам уникальный и зазубренный дизайн. DLC предлагает шесть тем дизайна, включая Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner и Two Fold. Каждый дизайн можно применить к любому грузовику в симуляторе и дополнительно настроить с помощью цветовых вариантов. Покрасочные работы также распространяются на все имеющиеся в наличии покрасочные прицепы.

Пакет раскрасок Modern Lines доступен в Steam за 1.69 фунтов стерлингов/1.99 евро/1.99 долларов США. Игроки могут выбрать понравившийся дизайн и выделить свои грузовики на виртуальных дорогах. Выпуск этого DLC произошел после недавних анонсов предстоящего DLC «Западные Балканы», в котором будут представлены новые паромы и достопримечательности в регионах Анкона и Бари.

Euro Truck Simulator 2 продолжает предлагать новый контент и обновления, улучшающие игровой процесс для игроков. В дополнение к DLC, игра недавно бросила игрокам вызов без GPS, добавив дополнительный уровень сложности и реализма для тех, кто ищет более сложные задачи.

Если вы поклонник Euro Truck Simulator 2, пакет покрасочных работ Modern Lines — отличный способ добавить немного изюминки в ваши виртуальные поездки на грузовиках. Выбирайте понравившийся дизайн и отправляйтесь в путь стильно!

Источник: Программное обеспечение SCS.