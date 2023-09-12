Наблюдательные органы ЕС требуют отзывов о предложении Microsoft о поглощении Activision Blizzard

Регуляторы Европейского Союза запрашивают информацию о пересмотренных планах Microsoft по получению одобрения регулирующих органов Великобритании на приобретение Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Европейская комиссия, которая уже дала зеленый свет сделке в мае, запрашивает отзывы у игровых компаний, чтобы определить, будет ли последнее предложение Microsoft, направленное Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании, способствовать конкуренции.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что предлагаемое средство правовой защиты для Великобритании направлено на то, чтобы убедить CMA отменить свое первоначальное вето на сделку. Согласно новому предложению, Ubisoft Entertainment SA получит права на распространение игр Activision. Это средство правовой защиты будет применяться во всем мире, за исключением Европейской экономической зоны.

Европейская комиссия выразила заинтересованность в внимательном мониторинге событий в Великобритании и оценке их потенциального влияния на ситуацию в ЕС. Однако Microsoft пока не прокомментировала эти последние события.

Ожидается, что CMA примет решение о поглощении к 18 октября. Наблюдательные органы ЕС внимательно наблюдают за ситуацией, и дополнительные отзывы игровых фирм сыграют решающую роль в определении дальнейшего пути приобретения Microsoft Activision Blizzard.

Эта статья основана на информации, полученной от Bloomberg.