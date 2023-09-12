Министерство здравоохранения Эфиопии и Программа национальной идентичности объединили усилия для интеграции цифрового идентификатора Fayda в сектор здравоохранения страны. Это сотрудничество, известное как «Цифровой идентификатор для здоровья», направлено на ведение реестра пациентов и поддержку различных инициатив в области здравоохранения, включая национальные схемы медицинского страхования, лицензирование сотрудников и профессиональных лиц, а также обмен медицинскими записями.

Партнерство между Национальной программой идентификации и Министерством здравоохранения направлено на упрощение транзакций и сокращение количества мошеннических претензий посредством безопасной проверки личности в режиме реального времени. Хотя в объявлении не приводятся конкретные подробности о том, как будет осуществляться проверка личности и аутентификация, скорее всего, это будет связано с использованием биометрических данных, полученных в процессе регистрации для Файды.

С 2019 года Simprints работает вместе с правительством Эфиопии над разработкой системы биометрической цифровой идентификации, которая связывает пациентов с их цифровыми медицинскими записями. Для дальнейшего продвижения этого проекта компания Simprints недавно объявила тендер на поиск консультанта, который поможет определить следующие шаги.

Ожидается, что интеграция Fayda в сектор здравоохранения улучшит администрирование и проверку учетных данных, будет способствовать прозрачности и обеспечению соблюдения профессиональных стандартов. Правительство ожидает, что эта интеграция приведет к сокращению времени ожидания регистрации и улучшению предоставления медицинских услуг.

Одной из целей Эфиопской программы национальной идентичности является интеграция Файды в различные правительственные министерства, устраняя необходимость повторной проверки личности и регистрации. Чтобы облегчить эту задачу, компания Madras Security Printers была выбрана в качестве поставщика идентификационных карт Fayda.

В целом, интеграция цифровых удостоверений личности в сектор здравоохранения Эфиопии потенциально может оптимизировать процессы, улучшить уход за пациентами и укрепить систему здравоохранения в целом.

источники:

– Министерство здравоохранения Эфиопии и его программа национальной идентичности.

– Принтеры Simprints и Madras Security