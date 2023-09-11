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Получите огромную скидку на Samsung Galaxy S23 Ultra по программе Trade-in

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Получите огромную скидку на Samsung Galaxy S23 Ultra по программе Trade-in

Если вы ищете новый телефон с камерой, сейчас самое время рассмотреть Samsung Galaxy S23 Ultra. В настоящее время Samsung предлагает огромную скидку на это устройство: цена снижается на 980 долларов, в результате чего общая стоимость снижается до 399.99 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 1,379.99 долларов.

Скидка предоставляется в рамках расширенной кредитной программы trade-in. Обменяв свое подходящее устройство, вы можете получить кредит на сумму до 800 долларов США в дополнение к обновлению хранилища на сумму 180 долларов США. Эта сделка не только делает телефон более доступным, но и дает возможность обновить ваше устройство.

В нашем обзоре Samsung Galaxy S23 Ultra мы обнаружили, что это быстрое и отзывчивое устройство с невероятным экраном. Отличительной особенностью этого телефона является его камера, которая в наших тестах превзошла все другие модели. Если для вас в приоритете исключительная камера, этот телефон определенно стоит рассмотреть.

Сумма кредита, который вы получите в рамках программы Trade-in, будет зависеть от стоимости вашего устройства, сдаваемого в рамках программы Trade-in. Естественно, новые устройства приведут к более высокой стоимости обмена. Однако, учитывая превосходные характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra, любое устройство, которое вы предлагаете для обмена, может того стоить.

Если вы все еще настроены скептически, взгляните на лучшие доступные цены и предложения на Samsung Galaxy S23 Ultra. Низкая цена в сочетании с превосходными возможностями камеры этого устройства делает его привлекательным выбором для тех, кому нужен первоклассный телефон с камерой.

источники:
– Samsung Galaxy S23 Ultra на Samsung.com
– Руководство по лучшим камерофонам

By Габриэль Бота

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