Новые возможности расширения генетического алфавита

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили значительный прорыв в области синтетической биологии. Введя в генетический алфавит новые синтетические нуклеотиды, они расширили возможности создания индивидуальных белков и потенциальных новых лекарств.

Генетический алфавит состоит из четырех букв, обозначающих четыре нуклеотида, составляющих ДНК. Однако исследовательская группа обнаружила, что РНК-полимераза, фермент, играющий решающую роль в синтезе белка, способна распознавать и транскрибировать искусственную пару оснований так же, как и естественные пары оснований.

Последствия этого открытия являются новаторскими. Благодаря возможности добавлять больше нуклеотидов в генетический код ученые могли бы разнообразить спектр молекул, которые можно синтезировать в лаборатории. Это может произвести революцию в дизайне и разработке белков для терапевтических целей.

Старший автор Донг Ван, профессор Школы фармации и фармацевтических наук Скэггса в Калифорнийском университете в Сан-Диего, подчеркнул ажиотаж вокруг этого открытия. Он заявил: «Учитывая, насколько разнообразна жизнь на Земле, состоящая всего из четырех нуклеотидов, возможности того, что может произойти, если мы сможем добавить больше, заманчивы».

Исследование стало результатом совместных усилий Школы фармации и фармацевтических наук Скэггса в Калифорнийском университете в Сан-Диего, Фонда прикладной молекулярной эволюции и Института биологических исследований Солка.

Традиционно ДНК состоит из аденина (А), тимина (Т), гуанина (G) и цитозина (С). Эти нуклеотиды образуют пары оснований с определенной молекулярной геометрией, известной как геометрия Уотсона и Крика. Новые синтетические нуклеотиды теперь могут соединять эти пары оснований в двойной спиральной структуре ДНК.

Результаты исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications 12 декабря 2023 года. Этот прорыв открывает новые возможности для синтетической биологии, расширяя наше понимание генетического кода и его потенциальных применений в различных областях, таких как медицина и биотехнология.