Релиз Enchanted Portals на Switch отложен

Enchanted Portals, долгожданный 2D-платформер, вдохновленный Cuphead, объявил о задержке выхода на Nintendo Switch. По словам разработчика Xixo Games Studio в Твиттере, запуск игры первоначально планировался на 6 сентября, но теперь она будет выпущена «несколько недель спустя» вместе с версиями игры для PS4 и Xbox One.

Хотя версия Enchanted Portals для ПК уложилась в дату выпуска 5 сентября, первые впечатления от игры были далеко не звездными. Отзывы пользователей Steam в настоящее время оцениваются как «в основном негативные», причем многие пользователи называют проблемы с управлением одной из основных проблем. Есть надежда, что задержка выпуска версии для Switch даст разработчикам время, необходимое для решения этих проблем и улучшения игрового процесса.

Enchanted Portals — это кооперативный 2D-платформер, рассказывающий историю двух новичков-волшебников по имени Бобби и Пенни, которые оказались застрявшими между измерениями. В игре присутствует запоминающаяся музыка, очаровательная старинная графика и безостановочная комедия, обещающая причудливый и динамичный игровой процесс. Игроков ждут сложные этапы платформы, захватывающие битвы с боссами, а также мощный арсенал заклинаний и приемов для преодоления препятствий и продвижения по игре.

Хотя задержка может разочаровать фанатов, которые с нетерпением ждали релиза, это необходимый шаг, чтобы гарантировать, что игра соответствует стандартам качества, ожидаемым игроками. Следите за новостями о новой дате выхода Enchanted Portals на Nintendo Switch.

источники:

– Nintendo Life: [встроенный контент]

– Все для Nintendo: [источник]

— Steam: [источник]