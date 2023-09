By

Согласно последним сообщениям, Gearbox Studio стала последней студией, на которую повлияла продолжающаяся реструктуризация Embracer Group. В июне Embracer Group объявила о комплексной программе реструктуризации, чтобы оправиться от значительных расходов на протяжении многих лет и 40-процентного падения цен на акции после неудачного стратегического партнерства с Savvy Games Group.

В рамках реструктуризации еще одна студия Embracer, Volition Games, была закрыта сразу же в конце прошлого месяца. Теперь агентство Reuters сообщает, что Gearbox может стать следующей студией, которую Embracer уволит. Сообщается, что Embracer работает с инвестиционными банками Goldman Sachs и Arem & Co над изучением возможности продажи Gearbox. Они уже получили интерес от третьих лиц, желающих приобрести студию.

Стоит отметить, что после этой новости цены на акции Embracer изменились в положительную сторону. Gearbox, приобретенная Embracer в 2021 году, показала неоднозначные результаты со своими недавними выпусками игр. По данным издательства Take-Two, продажи New Tales from the Borderlands были низкими. Однако другой спин-офф Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, превзошел все ожидания. Генеральный директор Рэнди Питчфорд ранее заявлял, что будущие возможности уже находятся в разработке.

Как издатель, Gearbox планирует выпустить Hyper Light Breaker и Homeworld 3 в начале 2024 года. Могут возникнуть новые события, касающиеся усилий по реструктуризации Embracer Group и будущего Gearbox.