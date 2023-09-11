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Сообщается, что студия Gearbox пострадала от усилий по реструктуризации Embracer Group

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Сообщается, что студия Gearbox пострадала от усилий по реструктуризации Embracer Group

Согласно последним сообщениям, Gearbox Studio стала последней студией, на которую повлияла продолжающаяся реструктуризация Embracer Group. В июне Embracer Group объявила о комплексной программе реструктуризации, чтобы оправиться от значительных расходов на протяжении многих лет и 40-процентного падения цен на акции после неудачного стратегического партнерства с Savvy Games Group.

В рамках реструктуризации еще одна студия Embracer, Volition Games, была закрыта сразу же в конце прошлого месяца. Теперь агентство Reuters сообщает, что Gearbox может стать следующей студией, которую Embracer уволит. Сообщается, что Embracer работает с инвестиционными банками Goldman Sachs и Arem & Co над изучением возможности продажи Gearbox. Они уже получили интерес от третьих лиц, желающих приобрести студию.

Стоит отметить, что после этой новости цены на акции Embracer изменились в положительную сторону. Gearbox, приобретенная Embracer в 2021 году, показала неоднозначные результаты со своими недавними выпусками игр. По данным издательства Take-Two, продажи New Tales from the Borderlands были низкими. Однако другой спин-офф Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, превзошел все ожидания. Генеральный директор Рэнди Питчфорд ранее заявлял, что будущие возможности уже находятся в разработке.

Как издатель, Gearbox планирует выпустить Hyper Light Breaker и Homeworld 3 в начале 2024 года. Могут возникнуть новые события, касающиеся усилий по реструктуризации Embracer Group и будущего Gearbox.

By Мамфо Брешиа

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