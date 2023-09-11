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Embracer Group рассматривает возможность продажи Gearbox Entertainment, разработчика Borderlands

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Embracer Group рассматривает возможность продажи Gearbox Entertainment, разработчика Borderlands

Сообщается, что Embracer Group рассматривает различные варианты развития своей дочерней компании Gearbox Entertainment, которые могут включать продажу известного разработчика Borderlands. По словам источников, знакомых с ситуацией, потенциальная продажа связана с тем, что Embracer Group стремится укрепить свое финансовое положение.

В отчетах говорится, что материалы о рынке Gearbox уже доступны для ознакомления потенциальным покупателям. Хотя международные игровые группы выразили интерес к студии, возможность заключения сделки остается под вопросом.

Ранее в этом году Embracer Group приобрела Gearbox Entertainment за примечательные 1.35 миллиарда долларов. Однако компания продолжила расширять свое портфолио, приобретая других разработчиков, таких как Crystal Dynamics, Square Enix Montréal и Eidos-Montréal.

Недавняя программа реструктуризации Embracer Group, объявленная в июне 2023 года, включала увольнения после провала сделки на сумму 2 миллиарда долларов. Кроме того, в сентябре 2023 года компания Volition, разработчик Saints Row и входящая в сеть студий Embracer, объявила о своем закрытии после трех десятилетий работы.

Несмотря на эти события, Gearbox Entertainment продолжает активно работать в отрасли. Всего несколько недель назад студия объявила о предстоящем выпуске Borderlands 3 Ultimate Edition для Nintendo Switch, запланированном на 6 октября.

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Источники: Рейтер.

By Габриэль Бота

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